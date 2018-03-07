全球貿易戰現轉機？同盟稱川普對修改關稅持開放態度

摘要：一周之內，包括川普和美國財長在內的三位高官都表態稱，有關鋼鐵和鋁的全球關稅存在豁免可能。川普的共和黨內參議員盟友 Perdue 與總統私下談話後表示，總統對改變關稅計劃持開放態度。美股三大指數午盤後波動走高，道指漲 40 點，標普和納指均漲超 0.3%。

據彭博社和金融部落格 Zerohegde，美國總統川普的親密盟友之一、佐治亞州參議員 David Perdue 周二表示，川普可能對改變鋼鐵和鋁的全球性關稅計劃持開放態度。

他稱，自己周二會見了白宮幕僚長凱利（John Kelly），並私下與總統進行了對話，敦促他要限制關稅的打擊對象，針對特定國家和特定的鋼鋁產品即可。

美股三大指數在午盤後由跌轉漲，道指漲 40 點，標普 500 和納指均漲超 0.3%。

另據報導稱，兩名知情人士透露，白宮全國經濟委員會主席科恩本周正召集消費鋼鋁的行業高官，到白宮與川普會談，着力強調全球性關稅對美國經濟和金屬下遊行業的就業傷害。科恩在白宮的地位不保，川普可能也想讓「全球主義派」的科恩儘快出局。

一周內，已有包括川普在內的三位美國高官，對鋼鋁關稅存在豁免可能的正式表態。川普周一在推特和白宮記者會上均表示，只要有新的、公平的 NAFTA 協議簽署，加拿大和墨西哥兩國可被豁免在全球鋼鋁關稅之外。周二美國財長梅努欽在國會聽證中也重申了這個觀點。

此外，同屬保護主義鷹派的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅上周日在 CNN 表示，雖不會豁免任何國家，但對美國企業必須的某些特定產品，可能給予一定的豁免。總結來看，「定向」設置懲罰性關稅、不要打擊盟友國、針對特定的鋼鋁產品徵稅，成為美國各界的呼籲共識。

據 CNBC 報導，代表 Alcoa（美鋁）、Vulcan 和力拓集團收購的加拿大鋁業公司（Rio Tinto Alcan）等 114 家業內巨頭的美國鋁業協會總裁 Heidi Brock，周二署名致信川普，敦促他更改關稅計劃，建議的替代方案包括專門針對中國鋁業過剩產能的政策，或對加拿大和歐盟等國生產商予以豁免。

信件指出，這一行業組織代表了美國境內 71.3 萬個就業崗位，「深度擔憂」全球性關稅對該行業的負面影響，擔心會弊大於利。信件認為，統一面向全球徵收 10% 的鋁進口關稅，很難解決中國大量過剩產能的根本問題，同時還會破壞遵守規則的核心貿易夥伴供應鏈。

Brock 表示，美國鋁行業組織認同總統想要振興美國鋁業的目標，但全球性關稅無法有效警戒中國，也會傷害支持了美國就業的核心貿易夥伴，而中國的過剩產能才是首要解決的問題。中國是對美出口鋁產品的第四大來源國，若鋁關稅「定向」針對中國，也會造成一定殺傷力。

而川普想要推行鋼鐵和鋁的全面關稅，也面臨國會共和黨內部的阻力。眾議院議長瑞安連續兩天公開表態，敦促白宮不要實行全面關稅，針對特定國家的「定向」關稅最為可取。參議院也有不少共和黨議員認為，可以在立法層面對白宮的關稅決策形成反擊。

『新聞來源／華爾街見聞』