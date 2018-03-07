三大指數全線收陰滬指跌0.55% 海南板塊逆市走強

今日早盤，滬深兩市小幅低開，在銀行等權重股沖高帶領下，白酒、醫藥和家電等消費白馬股普遍反彈。随後，權重股漲幅回落，滬指震蕩下跌，同期中小板指和創業板指走弱。午後，滬指繼續下跌，指數由紅翻綠，考驗年線支撐。早盤部分熱點行業啞火，唯有銀行行業板塊保持漲幅優勢。而深市三大股指午後跌幅有所放大。滬指收報3271.67點，跌0.55%，成交額1935億。深成指收報10904.99點，跌0.94%，成交額2350億。創業板收報1785.27點，跌0.69%，成交額699億。

盤面上，題材概念趨冷，個股普跌。行業板塊漲少跌多，燃氣、銀行、電力、旅遊等少數板塊上漲。燃氣股午後表現突出，前期領漲的貴州燃氣(600903-CN)再次封漲停，重慶燃氣(600917-CN)等股跟風上漲。地區板塊上，海南板塊逆市走強，海航創新(600555-CN)、羅頓發展(600209-CN)漲停，羅牛山(000735-CN)等多股上漲。

跌幅榜上，鋼鐵股領跌兩市，煤炭、航空、同權租賃、有色、5G概念等板塊走低。

觀點認為，目前市場尚處在超跌反彈板塊與超買板塊之間的估值修正階段，權重藍籌經過此前的充分回調消化，具有企穩反彈的需求；反觀創業板，節後持續反彈，超跌有所改善，獲利壓力漸顯。兩會期間，政策頻出，市場不缺結構性機會，堅持價值為主，關注政策實質受益、有業績支撐的低估标的，擇機進行中線布局，不宜追漲殺跌、追主題、炒概念。

作者：覃漢計

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