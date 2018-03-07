〈康舒法說〉2017年EPS 0.6元 每股擬配0.9元現金股利

電源供應器廠康舒 (6282-TW) 今 (7) 日召開法說會，並公布去年財報，每股稅後純益 0.6 元，低於 2016 年的 1.01 元，不過董事會仍決議將配發 0.9 元現金股利，包括盈餘配股 0.5 元及資本公積 0.4 元，以今 (7) 日收盤價 21.35 元計算，殖利率約 4.2%。

康舒去年營收 178.02 億元，年減率 9.9%，營業毛利 28.68 億元，年減率 9.7%，毛利率 16.1%，與 2016 年相當，營業利益 4.12 億元，年減率 35.1%，稅前盈餘 5.1 億元，年減率 28.7%，稅後純益 3.11 億元，年減率 40.3%，每股稅後純益 0.6 元，低於 2016 年的 1.01 元。

康舒總經理高青山表示，2017 年是平淡的一年，在 IOT(物聯網) 發展下，客戶內部包括 IBM 及 EMC 也都出現變化，因此公司也進行了組織調整，包括將電源事業整併，另外也成立新事業本部把過去的新能源整合，而為了避免新能源事業多是標案，比較容易出現起伏，因此也切入太陽能種電領域。

展望今年，高青山表示，今年上半年是調適階段，其中第 1 季有延續去年第 4 季狀況，是比較 slow，不過已開始有急單出現，但是還要看原物料的供應狀況。

對於切入太陽能領域，高青山表示，電源供應器與太陽能逆變器所使用的技術及原料接近，雖然是新能源，但是跟公司核心技術接近，主要的差別是客戶，之前是 HP、DELL、聯想等，現在可能是亞馬遜，因此要調整一下客戶關係，但是影響不大。