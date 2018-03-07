【大行報告】申萬升金沙中國(01928-HK)評級至買入 目标價52.4元

申萬研究發表報告指，2017年，金沙中國(01928-HK)貴賓博彩毛收入同比增長9%，中場博彩毛收入同比增長19%，淨收入錄得77億美元(同比增長16.0%)，淨利潤16億美元(同比增長31.0%)。EBITDA率由2016年的33.7%輕微上升至2017年的33.9%，淨利率由2016年的18%增加至2017年的21%，主要因為2016年澳門巴黎人開業前費用的影響。

該行表示，注意到港澳L型簽注對内地旅客的便利，相信這將推動行業高端中場的增長。作為最大的中場博彩公司，金沙中國將受益行業中場的增長。考慮到金沙中國高端中場業務強勁的表現以及公司計劃在2019年之後將金沙城中心翻新為倫敦人，維持其2018和2019年每股盈利預測，并維持目标價52.40港元，對應22%的上升空間，評級則上調至買入。申萬認為近期的市場情緒主要被2月份疲軟數據拉低，但行業趨勢沒有改變，提供了一個買入時點。

截至發稿，金沙中國跌0.46%，報42.85元，成交1.93億元。

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