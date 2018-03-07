【港股解碼】中國秦發轉賺30億股價暴升71.014%？幾個圖告訴你別小巫見大巫！

中國秦發(00866-HK)5日晚公佈了截至2017年12月31日止年度業績，聲稱期內扭虧為盈轉賺不低於30億元人民幣，截止昨日(3月6日)收盤，股價暴升71.014%！報0.59港元，股價創2年新高，今早先跌後回升，午盤收市升逾10%。目前市值16.5億港元。

（來源：港交所）

靠「賣煤與撥回」創造盈喜？

從港交所資料可知，中國秦發在2017年中期業績只扭虧轉賺了1.51億元（人民幣，下同），怎麼到了2017年全年業績就賺30億了？那30億元的水分究竟有多少？我們來看看。

中國秦發在2017年中期賺的1.51億主要因為“煤炭銷售量及售價較去年同期增加，以及資產減值獲部分撥回。”歷史總是驚人的相似：2017年轉賺30億主要由於“溢利主要由於物業、廠房及設備以及煤炭採礦權減值虧損的撥回及經營業績的改善。”

如此看來，中國秦發盈喜的“套路”靠的都是“賣煤與撥回”？！2017年下半年多賺的28億應該也是“賣煤與撥回”得回來的？我們試著從近幾年業績尋找蛛絲馬跡。

揭開中國秦發最真實的一面：業績持續下滑負債累累資不抵債！

過去5年，中國秦發收入和股東應占溢利雙雙持續下滑，收益更是從2012年的110.85億倒退到2016年的7.16億！值得注意的是，其2015年股東應占溢利更是虧損了超過60億元！若2017年賺個30億回來，貌似也不夠填2015年虧損的坑？

此外，如上圖所示，中國秦發在2015年以後的資產總值大幅“縮水”，負債總值遠遠高於資產總值，即2015年以後已陷入資不抵債的困局。而且，2015年的債務高出資產46.29億，到了2016年差額已擴大至49.22億。這麼想想，哪怕2017年多賺的30億全部拿去“填洞”，仍不能改變中國秦發資不抵債的命運。

再者，從非流動資產來看，中國秦發的物業廠房及設備和煤炭採礦權於2016年已比2012年大幅“縮水”了4成以上。按照這種進度發展進去，不難想像中國秦發前面的路﹗

業務：近年煤炭業務占比逐漸減少

據港交所資料顯示，中國秦發通過兩大分部運營，煤炭分部和航運運輸分部。從上表可知，煤炭收入一直佔據其收入的絕大部分比例，但在2015年已從過去保持95%以上的占比大幅下跌到86.22%。反而，船運運輸業務近年不斷上升，在2015年首次突破10%以上的占比，此後還不斷上升。這反映了煤炭業務占收入比會越來越少或成趨勢了。

這麼看來，從高額的資產負債以及按年遞減少的資產總值來看，能再撐幾年都有點懸。回到文章開頭提及的預計2017年多賺30億的盈喜，比起其負債以及在2015年是虧損，也不過是小巫見大巫？！但從中期業績以及年度盈喜來看，煤炭銷售量仍是其一線生機，如何把握好唯一救命的稻草，是我們想要的答案。

作者：張雨娜

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