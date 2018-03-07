台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月7日

全球貿易戰緩解，昨（6）日亞股大漲 1%~2%，引發國際被動式基金強力回補台股，大單大筆敲入台積電，使得台積電帶領大盤上漲 141 點並一路站上季線與月線，貢獻指數漲幅近半。

南韓青瓦台 6 日表示，南、北韓領導人將在 4 月底於兩韓邊界板門店舉行元首峰會，北韓還明確表明無核化意願，若金正恩政權獲得保障，有意放棄核武，進一步緩解朝鮮半島的緊張情勢，也推升美國同意舉行和平會談的壓力。

江蘇省釋出將加快重拳治污的訊號。江蘇省長吳政隆昨（6）日表示，江蘇有污染規模大、水質不達標等問題，並點名昆山污染情勢仍嚴峻，今年該省將全部清除劣 V 類水體斷面。



聯合報

北韓 願與美談判、建交

陸祭惠台 政院急因應

台灣旅行法 最慢 16 日生效

經濟日報

外資狂敲台積 帶旺台股

新突破 兩韓領導人 4 月會面

高鐵站區開發 租金大降

蘋果日報

期貨選擇權大屠殺 大戶 1 天賠 1.2 億

台塑四寶喊旺 3 月大增溫

崇越電：矽利光到 Q2 都缺貨

中國時報

阿里巴巴 20 億 圓台灣新創夢

報復美國 歐盟擬課 25% 高關稅

掌握後市多頭 首重企業財報

工商時報

上銀２月營收年增 34%

國人愛保單 去年保費支出逾 15 萬

台商小心！ 省長點名: 昆山治污未成

自由時報

選擇權漲跌幅縮小 預計六月實施

台電擬編回饋金 徵核廢集中貯存場

戶庫存調整近尾聲 晶圓代工訂單漸回籠

