出來混總是要還孫大千指民進黨重啟核電有三大問題

台灣電力供應隱憂一直存在，因此原能會日前核准台電再轉核二廠 2 號機的申請，不過還需要獲得立院同意後，才能真正運轉。對此，國民黨前立委孫大千今 (7) 日表示，在政壇走跳，當年騙的，總是有一天要還的。

孫大千在臉書貼文指出，民進黨今天就是走到了這一步。究竟是要「老實話大公開」，從此以後，自由自在呢？還是要「死鴨子嘴硬」，繼續瞎掰硬抝？這就要看民進黨的選擇了。

孫大千認為，在做出決定之前，先考慮清楚幾個問題，首先，現在不過是三月，全國電力的備載容量只剩下不到百分之五，加上核二廠重啓投入，還不足百分之八。盛夏酷暑時刻，電要從哪裡來呢？繼續用「愛」發電嗎？

其次，孫大千指出，民進黨昔日高舉「非核家園」口號，鼓動風潮，吸引選票，對國民黨窮追猛打。當時提出的許多能源供給的替代方案，執政至今，到底哪一個方案是確實可行的呢？

最後，在野批評可以亂畫大餅，當家執政必須務實負責。除非民進黨打算在 2020 年交出政權，重返在野，否則能源供給問題是每年都要面對的，混不過，也躲不掉。與其東拉西扯，不知所云，不如藉此機會，把話挑明，進一步可建立全民共識，也可以為自己解套，不是嗎？

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