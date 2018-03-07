【全國兩會】財政部長肖捷：中國將繼續改革和完善增值稅制度

據證券時報消息，十三屆全國人大一次會議新聞中心今日舉行記者會，邀請財政部部長肖捷，副部長史耀斌、胡靜林就“財稅改革和財政工作”相關問題回答中外記者提問。

肖捷表示，截至2017年，政府債務餘額為29.95萬億元人民币。中國2017年政府債務負債率36.2%，較2016年36.7%有所下降。預計未來幾年中國政府債務率不會較2017年發生明顯變化。中國將查處問責地方政府各類違法違規舉債。將合理增加地方政府債務規模。中國將穩步推進專項債券的管理改革。從嚴整治無序舉債的亂象。通過各類措施，完全能夠避免發生系統性債務風險。

今年，財政部將按照黨中央、國務院部署，繼續實施減稅降費政策，進一步減輕企業負擔，讓市場主體能夠迸發出更大的發展活力。首先，繼續改革和完善增值稅制度。按照增值稅稅率三檔并兩檔的方向，合理調整稅率水平，重點是降低制造業和交通運輸等行業的稅率，目的是支持實體經濟發展。其次，實施個人所得稅改革，包括提高基本費用扣除标準，也就是“起征點”，增加專項附加扣除。第三，特别要強調今年我們要加大對中小微企業的支持力度。主要是統一小規模納稅人年銷售額的标準，大幅擴展享受減半征收所得稅優惠政策的小微企業範圍，使更多的企業能夠受益，并且考慮將創業投資和天使投資的有關稅收優惠政策在全國範圍内實施。同時，對企業新購入的500萬元以下的設備和器具當年一次性在稅前扣除。我們測算實施上述減稅政策，全年減稅預計將超過8000億元。同時，我們今年還要進一步清理規範政府性基金、行政事業性收費和經營服務性收費等，預計全年將減負3000多億元。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)