分析員﹕今早大市將低開 三萬點成角力位

美國股市走勢反覆不已，與否貿易戰會爆發有關，市場人士相信今早大市將會低開，並預料3萬點會成為好淡友角力戰場。

道瓊斯指數收市報24884點，升9點或0.04%，標準普爾指數收市報2728點，升7點或0.3%，納斯達克指數收市報7372點，升41點或0.6%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7146點，升30點或0.4%，德國DAX指數收市報12113點，升23點或0.2%，法國CAC指數收市報5170點，升3點或0.06%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.36元，較本港收市價高1%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報70.91元，較本港收市價高0.3%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.64元，較本港收市價高1.2%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)ADR折合收市報23.11元，較本港收市價低0.2%。

隨著美國政府內部對是否對鋼及鋁等產品掀起紛爭，觸發道指期貨在亞太區早段大跌逾400點，日本股市在早段亦錄得逾百點跌幅，反映出投資者信心不高，投資者應多留意具有避險功能的股份，如公用股及黃金等，另避開資用股及鋼鐵股。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會低開，並相信3萬點會成為好淡友角力之處，29800點會成為後市支持位，並相信後市會持續反覆。

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