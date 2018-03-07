香港金管局李達志：官方數碼貨幣較適用於金融機構層面

中國人民銀行等多國央行，均在研究發行官方數碼貨幣的可行性。香港金融管理局副總裁李達志，於3月6日記者會上表示，金管局在這方面亦已展開研究，並接近尾聲，將適時向外發佈。他個人認為，香港若發行官方數碼貨幣，將更適合應用於財務機構、金融機構層面，這樣可以減少對手方風險；至於個人使用層面，由於市面已有多樣支付服務，沒見有清晰原因要改用官方數碼貨幣。而金管局亦會參考其他央行在這方面的決策。

港匯兌美元近日跌至7.83的33年低位，他解釋於2005年金管局才曾修訂制度，加入7.85元為弱方保證水平。港滙走弱，他分析原因之一或涉及港美息差拉濶所致，但強調現水平仍為市場承受範圍之內，一旦跌至7.85弱方保證水平，金管局將出手沽美元買入港元。他重申，金融海嘯以來流入香港的資金高達1萬億港元，令香港貨幣基礎膨脹。

金管局的銀行易計劃，研究小額網上貸款，不用客戶提供入息以至住址證明。那如何能做好風險管控？金管局助理總裁（銀行監管）陳景宏介紹，據科技公司介紹，可以透過社交媒體了解客戶消費模式，以協助進行貸款決定，例如了解客戶出外旅遊情況，他的社交平台跟那類朋友交往，也可掌握對方的背景。

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