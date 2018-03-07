證券界評論銀監新招釋放內銀盈利

中銀監昨宣布放寬內銀撥備要求，撥備覆蓋率由原本150%(即每100元不良貸款要有150元撥備支持)，降到120%至150%，而撥備對貸款總額比率(撥貸比)則由原本2.5%(即每100元貸款另作2.5元撥備)，降到1.5%至2.5%。

中銀監放寬內銀撥備要求，變相推動板塊釋放盈利。華泰港股金融業首席分析師陳姝瑾指，目前不良貸款問題穩中有降，偏高的撥備覆蓋率非必要，今次中銀監放寬兼要求銀行提高不良貸款分類準確性利好銀行。

百達資產管理高級投資經理黃思遠稱，撥備覆蓋率下降對內銀股正面影響料維持短暫，長遠則可留意環球金融股、個別科網龍頭。

海通國際股票研究執行董事陳昔典認為，儘管中銀監提出下調撥備覆蓋率，但同時強調要「一行一策」，意味着並非劃一調低撥備覆蓋率。他相信，系統性重要銀行的撥備覆蓋率要求將會較高，以保障金融體系，而國有銀行及股份制銀行的要求亦會較城商行及農商行高。

陳昔典補充，隨着財富管理業務的新規則出台，來自撥備要求減少後的新增盈利，部分可能用於抵消財富管理產品的潛在撥備要求。

他預期，若撥備覆蓋率降1個百分點，新政策可為銀行業帶來的淨利潤升幅128億人民幣，相等於銀行業整體淨利潤的0.73%，或銀行業整體風險權重資產的1個基點。對H股內銀而言，撥備覆蓋率每下滑1百分點，稅前盈利將上升0.6%至1%，而其核心一級資本充足率將上升1至2個基點。

花旗及瑞信均提及，今次中銀監下調撥備覆蓋率，是要應對資產管理新規推出後，表外理財產品將要回到表內所帶來的不良貸款增加壓力。瑞信稱，是次政策調整對面臨資本壓力的股份制銀行有幫助，但由於股份制銀行的利潤率和非利息收入仍受資管新規的影響拖累，故會趁高沽售股份制銀行，並繼續看好受惠於加息等因素的四大國有銀行。

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