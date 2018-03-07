【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆國際股市相繼走揚，台股大漲攻月線

週一歐美主要股市指數收盤大漲，帶動亞洲各主要股市相繼開高走揚，台股加權指數開高走高大漲，收盤上漲逾 141 點。終場台指期上漲 155 點 (+1.45%)，正價差 2.66 點，電子期上漲 8.8 點 (+1.98%)，逆價差 0.04 點，金融期上漲 10.2 點 (+0.85%)，正價差 1.39 點，非金電期上漲 100 點 (+0.82%)，逆價差 3.51 點。台指期上漲，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1055 口，淨空單部位 3567 口；投信淨空單減少 931 口，淨空單部位 33397 口；外資淨多單增加 2625 口，淨多單部位 47774 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲，收長紅 K 棒，指數攻抵月均線壓力區，籌碼面部分，單日成交量能約 1110 億元，外資上市現貨買超金額約 37.31 億元，期貨未平倉淨多單 47774 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.28 變動到 1.37，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 11,200 點，賣權維持在 10,500 點，外資選擇權淨空單部位 38,625 口。

