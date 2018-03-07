【統一證券】盤前分析－上有跳空缺口壓抑且月線下彎，仍為弱勢反彈格局



◆盤勢分析

台股昨日走勢受到美股大漲的激勵而轉強，但目前月線下彎趨勢不變，及上檔有 2/5 與 2/6 連續兩日跳空缺口壓抑，反彈幅度有限，大盤指數仍為弱勢反彈的格局。後市行情觀察分析如下：

第一、國際股市部份—美國總統川普上周宣布對進口鋼鐵及鋁製品分別課徵高達 25% 及 10% 的懲罰性關稅，市場擔憂將掀起全球貿易戰，不利總體經濟表現，因而影響股市。但本周政府官員提及川普政府對貿易戰關稅立場有所改變，將採開放態度，有望降低投資市場不安情緒，美股至周二已連續兩日收漲。

第二、中國兩會期間，訂定 2018 年發展目標，包括。GDP 達 6.5%、CPI 達 3% 及失業率在 5.5% 以內，經濟由高速增長轉向高質量發展階段。而且政策面利多消息陸續釋放，宣布持續去產能、施行減稅、推動國企改革，並將新能源汽車購置稅優惠政策再延長三年，有望激勵陸股走勢。此外，南北韓破冰，且北韓釋出去核善意及盼與美國川普政府對談，東北亞政局穩定也有利股市表現。

第三、技術面觀察。周二在全球股市反彈之下，台股收長紅站上月線，目前台股呈現短中期均線糾結在 10700-10800 區間，正在醞釀未來的多空方向。惟目前，指數向上將觸碰到 2/5-2/6 向下跳空缺口，解套賣壓重重，且目前月線走勢仍持續向下，且本周月線將向下穿越季線及半年線的狀態，對台股指數中期造成壓力，因此台股目前仍為弱勢反彈的格局。

第四、半導體族群領軍大漲。HPC、挖礦訂單持續強勁，及 MWC 展後手機新機備貨需求，推升半導體族群走勢強勁。台積電領軍上攻，大漲 3.5%，8 吋晶圓供給吃緊的世界，也上漲逾 2.5%；封測族群日月光、頎邦漲幅在 2%~4% 不等。今年科技股持續聚焦 HPC、挖礦商機，建議可留意 IP 族群的創意、智原及世芯，顯卡或電競議題的微星、宏碁。手機供應鏈則聚焦全面屏螢幕與 3D Sensing 族群，最受惠者包括頎邦、全新、穩茂及宏捷科等。

