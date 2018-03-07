【大慶證券】投顧盤前－美貿易戰隱憂再起  10600點為短線多空關鍵



◆盤勢分析

雖然美股四大指數昨晚震盪後收紅，費半指數再創歷史新高來到 1399 點，然就在美股盤後傳出，白宮國家經濟委員會主任柯恩宣布辭職，由於柯恩為華爾街銀行家出身，是川普 2017 年稅改的重要設計師，也是反對保護主義的重要人物，在華府不顧其反對，準備對進口鋼鋁課徵高額關稅下，柯恩的辭職無疑對川普以及美股投下震撼彈。在柯恩請辭的狀況下，美股電子盤三大指數平均跌幅都逾 1%，小道瓊大跌 300 點以上，由於短線美股持續反應貿易戰的鬧劇，加上未來各國可能都針對美國產品課徵關稅，因此短線上對美股仍將是負面衝擊，且對今日的亞股來說，恐將再引發外資賣壓，在貿易戰鬧劇未結束前，研判美股震盪拉回的趨勢不變，道瓊指數觀察季線是否跌破，一旦跌破，就要留意長線有開始走弱的可能。

亞股在前一日美股的激勵下呈現開高走高的格局，前日跌幅最重的港股，收盤大漲 640 點、漲幅達 2.1%，而日、韓以及陸股收盤漲幅也達到 1% 以上，從昨日亞股的表現來看，顯示短線全球股市都還是隨著美股的漲跌而出現波動，因此，美股何時能夠走穩，對於亞股來說才能走出真正的多頭，否則就目前的狀況來看，亞股短線仍為區間波動的狀況不變。

台股昨日開高收高，多頭順利站穩在半年線上，不過在外資僅買超 37 億的狀況下，成交量萎縮到 1110 億元。以技術面來看，目前台股受制於下壓的月線，導致上檔 10800 點難以順利站上，不過因月線在 5 日後即將開始扣抵 10800 點以下的低值，將有機會開始走平甚至翻揚，屆時將為多頭最好的反攻機會。以盤面來看，電子股相對強勢，其中記憶體相關個股包括晶豪科、愛普都亮燈漲停主要反應美光股價昨晚再創新高，在美光短線股價續揚的狀況下，研判南亞科、旺宏、華邦電等也有機會在此轉強，而矽晶圓、3D 感測等前主流昨日開始有轉強現象，在基本面成長的趨勢下，研判段有機會持續走高，其他如自動化、AI、顯示卡、低價 PCB、網通等類股，也都有機會維持輪動。由於近期開始陸續公布 2 月營收，個股短線可能受到干擾，加上指數遇壓震盪，所以操作上不宜追高，以位階低、法人偏多以及具題材個股為主，相關上述強勢族群以及原物料、電池、汽車零組件、整流二極體、LED 等皆是可留意的焦點。

