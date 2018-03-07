◆盤勢分析

1. 美國貿易戰持續降溫，周二美股四大指數全面性上揚，費半指數再創波段新高，整體漲幅介於 0.04%~1.5%。其中，與台股高度相關的特斯拉股下跌 1.54%，而科技股應材上漲 4.1%、intel 上漲 1.93% 創波段新高、美光上漲 1.71% 創波段新高、apple 微跌 0.08%、台積電 ADR 微漲 0.06%。

2. 因美國總統川普鬆口，關稅貿易戰略有降溫，加上美國科技股表現亮麗，周二晨間亞股普遍呈現走強。台股在元月製造業生產連 21 紅激勵下，早盤跳空高開，但隨即便在 10,750 點附近窄幅震盪，尾盤因 2330 台積電等部分權值股緩步推升，台股漲幅略微擴大。終場台股上漲 141.44 點，漲幅 1.33%，收在 10,784.34 點，快速收復月線，成交金額縮至 1,110.37 億元；OTC 指數收盤上漲 1.32%。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股連跌四日後，三日內快速反彈站回月線，多方氣勢延續。

(2) 量能：周二量縮反彈，觀察後續能否出量站穩月線，扭轉技術面盤整的弱勢。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 還未出現轉強訊號。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 28.38 億元；外資 + 37.31 億元、投信 - 2.13 億元、自營 - 6.81 億元。

4. 電子類股

(1)AI(虛擬貨幣)、PA：由於區塊鍊需求增溫、配合比特幣報價重回 1.1 萬美元，相關 IC 設計的 3035 智原、3443 創意股價重回高檔，但是顯示卡相關 6150 撼訊、2425 承啟漲多休息，呈現族群內輪動格局。2455 全新二月營收逆勢成長，股價盤中震盪走高，激勵 3105 穩懋收在最高價。

(2) 被動元件：因晶片電阻再度調漲價格消息，加上效益逐漸顯現，2327 國巨 2 月份營收年增 60.6%，股價強勢表態；帶動 2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、3624 光頡股價上揚。

(3)記憶體：美股美光 (MU) 股價創 2000 年以來新高，國內相關的記憶體公司 2408 南亞科、2344 華邦電、3260 威剛走高；此外，利基型 DRAM 報價上漲，利多刺激 3006 晶豪科股價表現不俗。

5. 非電子類股

(1) 特化：受惠美股特斯拉維持高檔震盪，加上中國電動車購置稅優惠再延長三年利多，鋰電池材料 4739 康普、4721 美琪瑪、1723 中碳表現強勢。

(2) 生技、保健：4142 國光生流感疫苗獲得美國客戶加碼訂單，股價出量站上季線；8436 大江 2 月營收逆勢成長 48.26% 與法說即將招開 (3/6)，股價再創波段新高。

6. 投資建議：近期國際多空訊息雜陳，台股量縮反覆整理，但目前國際股市震盪幅度仍大，預期指數極短線將於季線附近震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的中、大型個股為主，高出低進來回區間操作。

7. 重點訊息：

(1) 受惠全球景氣穩定成長、農曆年過後的補貨商機，加上大陸持續貫徹環保稽查汰舊落後產能，三大因素支撐石化行情，台塑四寶都看好第 2 季營收，預期優於首季，受制年假影響，台塑四寶 2 月營收比 1 月趨緩，台塑四寶 2 月合計營收 1267.17 億元，比去年同期成長 5％，顯示今年市況、需求優於去年。整體生產與採購活動元宵節後陸續開始，純對苯二甲酸（PTA）與苯乙烯（SM）等庫存量雖有上揚，如 PTA 就從 60 萬噸增加至 100 萬噸，但仍屬偏低水準。展望今年第 2 季，目前下游客戶一直無法建立一定庫存水位，代表市場動能強勁，且大陸環保稽查與脫貧政策的執行，有望帶動石化、塑料行情。

(2)DRAM 大廠南亞科（2408）公告 2 月合併營收 59.27 億元，雖然相較上月略減 3.59％，但相較去年同期則大增 49.3％，業績仍屬於強勁水準。法人認為，今年 DRAM 產業供需狀況相當健康，報價依舊有上漲空間，將帶動南亞科今年本業獲利再度提升。

