為什麼美國政府介入博通高通併購？財政部稱有中國競爭5G風險

摘要：美國財政部稱，華為在開發 5G 方面是有威脅的競爭對手，博通收購高通的結果是中國可能發起強有力的競爭，填補高通留下的任何空間。而中國企業主宰 5G 的轉變「將對美國國家安全造成相當負面的後果。」

為什麼川普政府介入博通和高通的世紀大併購？美國財政部明確提到，存在中國企業競爭的風險。

美國時間 6 日本周二，高通公告稱，收到美國財政部致高通、博通的函件，函中表示，美國外資投資委員會（CFIUS）審查後認為，博通對高通的收購嘗試可能對美國國家安全構成風險。

財政部信函認為，收購存在高通在開發 5G 技術競爭中不敵中國企業的風險，其提到，

中國企業華為在開發 5G 方面是有威脅的競爭對手，「作為此次（博通）敵意收購的結果，中國可能發起強有力的競爭，填補高通留下的任何空間。」

信函還提到，收購可能產生 1060 億美元債務，這將在短期內增加公司壓力，迫使公司削減長期的研發投入。而中國企業主宰 5G 的這種轉變「將對美國國家安全造成相當負面的後果。」

在此之前，美國外資投資委員會（CFIUS）已經向高通發布臨時禁令，要求推遲舉行年度股東大會，同時推遲董事會選舉 30 天，使 CFIUS 能全面調查博通收購高通的交易。從 CFIUS 的審核流程來看，一旦 CFIUS 介入，至少 75 天、甚至可能長達 90 天才能出結果。

對於美國官方的上述反應，外界並沒有感到意外。近些年美國政府越發看重科技業安全，中資在美收購和開展業務遇阻。



今年 1 月美國以擔憂美國公民數據安全性為由，拒絕了螞蟻金服收購美國速匯金的申請。當月有共和黨議員提出議案，要求美國政府機構禁止與使用華為和中興生產的電信設備的實體接觸，禁止使用這些實體提供的電信服務，禁止使用由外國政府所擁有、控制或與之相關的實體所生產或提供的電信設備或服務。



博通擬收購高通一案已經成為半導體行業乃至整個科技產業歷史上的最大併購案，兩大半導體巨頭總市值將超過 2000 億美元。如果兩家合併成功，新公司將成為僅次於英特爾和三星電子的全球第三大晶片製造商。

金融部落格 ZeroHedge 分析，CFIUS 插手高通併購案，表明了美國政府對於保護美國知識產權的嚴肅態度。高通不僅是美國最大晶片製造商，而且是唯一一個可以在 5G 技術上與國外製造商競爭的美國廠商，而川普總統把 5G 技術列為國家安全的優先事項之一。

MIT 科技評論指出，高通是美國企業在 5G 技術方面的領軍人物，博通收購可能讓美國更依賴國外供應商。高通此前就在遊說 CFIUS 調查這筆交易。

博通方面則是認為國家安全擔憂言過其實，博通的 CEO 是美國人，而且公司總部將要從新加坡遷到美國，博通和高通的機構股東也都相同。

財經網報導認為，如果最終走到由總統拍板，川普對博通的態度就不容忽視。去年 11 月 3 日公布美國眾議院共和黨稅改案公布後，博通是首家響應號召遷回美國的大型公司，在當時的白宮記者發布會上，川普隆重介紹了博通和博通 CEO 陳福陽（Hock Tan），稱讚「博通是一家非常棒的製造科技和零部件生產商」。

無論結果如何，美國政府介入都正在對高通股價構成壓力。本周二上述美國財政部信函公布後，高通股價較周一進一步下挫，截至發文，周二盤中跌幅擴大到 3% 以上。

『新聞來源／華爾街見聞』