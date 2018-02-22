博通調降對高通收購價 鬧劇將於3/6法說會畫下終點？

鉅亨網編譯林懇 2018年2月22號10點41分

博通 Broadcom (AVGO-US) 、高通 Qualcomm (QCOM-US)、與恩智浦 NXP (NXPI-US) 之併購案如連續劇般的上演。

博通把併購高通的價碼抬高至 1210 億美元後，高通則加碼 NXP 的併購金額至 440 億美元，硬是要把 NXP 吃下來，同時也挑戰了博通的收購。

博通認為，高通如加碼併購 NXP ，債務將攀高，因此週三 (21 日) 減少了 4% 或 40 億美元的併購價碼至 1170 億美元。

對此，高通表示新價格「比原本的適當價碼還糟」，而這場鬧劇有望於高通的 3 月 6 日法說會得到結論。博通已推舉了 6 位高通董事人選，如全部順利當選，將有望在董事會裡獲得過半人數。高通董事會含董事長職位，共 11 位董事。

博通股價週三小跌 0.40% 來到 248.62 美元，高通股價同樣也下滑 0.92% 來到 63.40 美元，顯然較博通出價「現金與股票」方案的每股 82 美元低了許多。

只有 NXP 股價維持小漲 0.03% 至 125.60 美元。高通的新併購價碼換算約 NXP 每股 127 美元左右。

NXP 股價日線趨勢圖

博通於週三提道，為了維護自己股東的權益會降低併購價，以舒緩高通過高的 NXP 收購價。同時，博通也因未經告知就抬高收購價碼，指責了高通一番。

CFRA 分析師 Scott Kessler 認為，此佈局會使博通收購高通的機率減少，反而提高了高通收購 NXP 的機率。

高通併購 NXP 目前的唯一阻礙就是 NXP 股東的反對，此外，只有中國政府商務部還未同意是否此案有壟斷嫌疑。