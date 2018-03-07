SEC向80多家涉ICO基金發出傳票，比特幣和區塊鏈概念股殺低

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，自去年以來，美國證監會 (SEC) 針對首次代幣發行 (ICO) 和虛擬貨幣的監管就持續從嚴，目前 SEC 正在對虛擬貨幣行業展開更廣泛的調查。與此同時，歐盟、奧地利、泰國等國家和地區監管，也加快對虛擬貨幣監管的腳步。受到監管從嚴的報導，比特幣 6 日急速跳水近 9%，當天尾盤跌幅縮小到約 766 美元或 6.63%。台北時間 7 日早上 9：50，比特幣最新報價為 10,890.2949 美元，小漲 99.9453 美元或 0.9%。



SEC 日前已向 TechCrunch(TC)創始人阿靈頓 (Michael Arrington) 規模達 1 億美元虛擬貨幣基金發出傳票，內容包括要求企業提供 ICO 的預售和銷售構成等資訊。



阿靈頓表示，不僅是 TC 收到傳票，幾乎所有虛擬貨幣基金都收到傳票。「這沒關係，他們只是要弄清楚，想要得到什麼資訊，他們需要制定規則，這樣我們就能跟上他們的步伐，而市場也在期待他們這樣做。」



消息人士透露，到目前為止，大約 80 家公司收到傳票，各類虛擬貨幣和區塊鏈相關概念股應聲下跌，區塊鏈概念股 Overstock 兩天急殺一度大跌逾 15%。該公司提交 SEC 的檔顯示，SEC 執法部門本月通知該司在對其進行調查，要求其自願提供和 ICO 代幣融資相關的檔。Overstock 旗下的替代性交易系統 tZero 在進行融資規模 2.5 億美元的 ICO，tZero 目前計畫將退出虛擬貨幣交易所。



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