伯克希爾哈撒韋再度擴張德國市場

“股神”巴菲特旗下的一舉一動都是市場關注的焦點。據海外媒體報道，一家德國柏林不動産經紀公司即將加入巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司的房地産經紀網絡，成為後者的第一家國際特許經營商。

伯克希爾哈撒韋旗下的房産經紀網絡Berkshire Hathaway Home Services宣布把總部位于柏林的Rubina Real Estate GmbH納入該公司的特許經營網絡，并將于下個月更名為BHHS Rubina Real Estate。

據悉，伯克希爾哈撒韋的不動産業務包括自有經紀業務和特許經紀業務。據其年報顯示，去年該業務的盈利為2.2億美元，相比之下此前一年為2.25億美元。Berkshire Hathaway Home Services國際業務高級副總裁皮特表示，德國是伯克希爾哈撒韋非常重視的市場，因此該公司相信不動産業務品牌會在德國赢得消費者的共鳴，并受到歡迎。

一直坦言自己喜歡德國的“股神”巴菲特，早已把投資觸角伸向德國。近年來，伯克希爾哈撒韋已在德國進行了兩次收購，并且仍在尋求更多機會。去年，德國特種化學品制造商朗盛披露，伯克希爾哈撒偉公司已收購其3%股份。

早在2015年，巴菲特就高調表示，“我喜歡德國企業，這裡有最好的管理和完善的投資環境。毫無疑問，我們對收購更多的德國公司十分有興趣。在歐元貶值的背景下，收購顯得水到渠成，但匯率因素并非首要條件，我們的目标是擁有更多優質的公司。”此外，巴菲特還認為德國是個大市場，人口衆多、購買力強大，而且德國人很有生産效率，“我們也喜歡德國的監管規定和法律架構。”巴菲特此前接受德國媒體采訪時曾表示，他希望在德國進行更多收購。

巴菲特的搭檔芒格也表示，德國的企業傳統還有家庭傳統都非常不同，德國在科技和工程上的優勢非常強大。也有分析人士表示，巴菲特和德國經濟有許多共同點：他們都專注于實業，同時在别的投資者或其他國家遭受波折時均保持了極強的穩健性和抗風險性。

最新的股東信顯示，截至2017年底伯克希爾哈撒韋持有的現金和短期國債規模激增至1160億美元，該數字在2016年底隻有864億美元。有分析人士表示，巴菲特是一位著名的價值投資者。因此，他很可能會在市場上搜尋那些目前效益不佳的行業以及那些在經濟周期後期表現良好的企業。作為收購的候選對象，可能是在消費必需品、工業、能源、電信等行業。

來源：證券時報網

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