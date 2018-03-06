香港金管局：网上贷款研放宽部分入息住址证明要求

香港金融管理局3月6日，介绍香港智慧银行已进入新纪元。金管局副总裁李达志表示，金管局于2017年9月公佈7项智慧银行举措，协助提升香港银行业至更高层次，把握银行与科技结合庞大机遇，并介绍最新进展情况。

快速支付系统：可全天候提供即时跨行支付或转账服务，只需流动电话号码或电邮地址，便可调拨港元或人民币。计划将于9月推出，约20间银行及8间储值支付工具营运商计划于首阶段提供实时服务给客户。

金融科技监管沙盒：能让银行及科技公司在推出新金融科技产品前进行测试。至2018年2月底，已有29项新科技产品透过沙盒测试，19项产品已完成测试并推出市场，例如透过手机应用程式遥距开户。

金融科技监管聊天室：在科技项目构思初期向银行及科技公司提供监管意见，至2018年2月底共接获69个使用个案，当中41个个案来自本地及海外科技公司。

虚拟银行：可推动金融科技应用和创新；正进行《虚拟银行的认可》指引的公众谘询，多家本地及海外机构表示有兴趣设立虚拟银行，并已开始接受递交申请。

银行易：检视现有监管要求以提升客户数码银行服务体验，银行易内部专责小组已于2017年10月成立，主要工作范畴包括遥距开户，网上贷款，网上财富管理；现正与银行业界代表和科技公司会面。就遥距开户正修订打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例，并研究银行户口多级制，及研究引入专业资讯机构。网上贷款正研究放宽部分入息及住址证明要求，利用创新科技优化客户体验。至于网上财富管理，则在探讨对网上分销及投资谘询平台的要求，并研究优化银行销售投资产品的监管要求。

开放应用程式介面：鼓励合作，提升金融服务及银行业的竞争力，正就开放有关介面框架向业界进行谘询。将涉及四个范畴分阶段实施，包括产品资料，产品申请，帐户资讯和财务交易。

跨境金融科技合作：源自区块链概念验证项目，正与新加坡政府合作的全球贸易连接网络正进行招标，以降低融资成本、提高安全性及效率；将使用开放式架构，预计于明年投入运作。

科研及人才培训：由于金融科技人才供不应求，正推出金融科技人才培育计划加强版，计划内容包括创业者、深圳暑期实习、空档年及毕业生计划，空档年全职实习计划的申请将于3月底截止。

文：周燕芬

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