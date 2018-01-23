〈房產〉重劃區豪宅買氣南北大不同 台中七期與高雄美術館走跌

依據實價登錄資料統計顯示，去年全台南北 4 大重點重劃區豪宅交易價量走勢大不同，台中七期跟高雄美術館特區都是價量齊降，七期 2017 年平均交易單價每坪 37.9 萬元，下跌 3.5%，但是交易量大減 5 成。

高雄美術館特區豪宅去年價格跌幅 5.7% 最多，平均成交單價每坪 27.4 萬元，交易量則少了 3 成。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，信義計畫區雖然陸續仍有新案推出，但各有其規劃特色，中古豪宅釋出量不多，因此價格開始回穩，反觀七期及美術館，近期推案林立，且同質性物件多，市場競爭產品多的情況下，議價空間相對高，因此預期部分物件仍會面臨修正考驗。

房仲業者比較 2016 年及 2017 年、北中南 4 個著名的黃金重劃區內、80 坪以上的高級住宅交易量，其中台北市信義計畫區價平量揚，2017 年交易單價每坪為 133.1 萬元，價格微幅調漲 1.5%，交易量年增 1.57 倍；而新北市新板特區價揚 6%，2017 年交易單價 63.8 萬，交易量僅少一件，但雙北黃金重劃區的交易量都偏少，都不到 20 件，但相較中、南部台中七期及高雄美術館特區豪宅的價量者走跌的交易狀況為優。

郎美囡分析，2017 年台北市豪宅市場回溫，買氣顯著提升，然而交易動能來自價格修正，因此交易價格多在一坪 150 萬元上下，單價突破 200 萬元的交易少之又少，信義計畫區是北市豪宅重鎮，不過著名社區的釋出量不多，反而有助於價格支撐；而新板特區在之前已經過修正，2017 年價格止跌回穩，至於中南部表現相對弱化，主要在於反應價格修正較為落後，而大坪數物件的市場接受度不如預期且不同重劃區競爭激烈，如高雄市除了美術館特區有許多豪宅推案外，農十六、亞灣等區域也有許多推案，爭相競逐有限客戶，因此價量齊跌。

相較於台北市信義計畫區及新北市新板特區豪宅的交易放暖，台中七期、高雄美術館特區的交易情況反而走弱，住商不動產台中七期園道加盟店店東謝德亮指出，事實上七期在 2017 年的整體交易量有提升，只是主力坪數在 60-80 坪，至於 80 坪以上因為總價太高，買方少，且因為買方少，議價空間比較大，有些個案價格修正達 10%。

此外，2017 年台中七期重劃區的買方以台中、彰化的自住客為主，大部分是有換房的需求，而賣方多為 2、3 年前高價取得，而且大多是北部來投資，但恰逢市場修正，即使以入手價想賣也難，只能讓價出售，剛好讓買方逢低買進。