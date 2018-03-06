鋼鐵製造商CEO：關稅「絕對會」使工作機會回流美國

鉅亨網編譯黃意文 2018年3月6號12點28分

美國總統川普提議，將針對鋼鐵與鋁分別課 25% 以及 10% 的關稅，對此共和黨眾議員 Jackie Walorski 受訪時表示，這將導致美國製造業勞工失業。然而，鋼鐵公司執行長則持相反意見，認為此舉絕對會使工作機會回流美國本土。

Walorski 表示，印第安納州地區的休閒車、划船和拖車製造商的執行長都對關稅感到擔憂，因為他們的產品製造皆使用鋼鐵。她接受《CNBC》訪問時指出：「這些產業正在處於成長階段，我不想它們停止成長。」

Walorski 在給川普的信中表示：「來自我所屬區域製造商的早期意見，讓我感到擔心，未經深思熟慮的關稅，將會扭轉經濟復甦的情況，北印第安納州製造業工作機會回流的局面。」

反觀來看，鋼鐵公司 TimkenSteel Corporation 的執行長 Tim Timken 認為川普的關稅計畫，絕對會將工作機會帶回美國，他表示透過關稅實施，美國鋼鐵公司可獲得額外的資金， 公司將利用這筆資金，致力於發展業務，使公司更有組織增強競爭力。

此外，Timken 認為實施關稅有助於抑制產能過剩的問題，過去中國一直以 10 倍美國的鋼鐵產量淹沒全球市場，關稅將為美國鋼鐵製造商，提供一個相對公平的競爭環境。

美國為全球最大的鋼鐵進口商，然而值得住意的是，根據美國商務部的資料，美國高達 16% 的鋼鐵進口是來自加拿大，而鋁的進口更是有 56% 從加拿大進口，對此工業鋁材公司 Novelis 的執行長 Steve Fisher 建議，可針對大型供應商制定特殊規定，但 Tim Timken 並不認同此建議，認為給特定廠商實施優惠，將降低關稅的有效性。