文╱楊瑪利

2000 年時，台灣有一本暢銷書《我的上海經驗》，當時短短半年就再版十次，光在桃園機場一家書店就賣出上千本。之後作者陳彬趁勝再出第二本《移民上海》，根據當時報導，兩本合計再版 28 次。反應實在太好了，導致他短短三年共出版七本書。

但在這之前，陳彬並非作家，而是從台灣移居上海的一個小商人，而且不太成功。他把到上海十年跌跌撞撞的經驗寫成書，希望教人到上海避免失敗，從此意外讓他從商人變成了作家。不曉得陳彬是否記得，我在當年曾訪問過他。

回想起來，當年正值台灣股市狂跌、網路泡沫、第一次政黨輪替、電子科技大廠紛紛外移大陸設廠、甚至是台灣在二戰後數十年來第一次經濟負成長，國內一片低潮。對比之下，上海正要起飛，像個大工地，處處大樓鷹架，數百棟高樓大廈同時動工。那時候，我的不少同齡朋友們好像約好了一樣，也紛紛外移大陸工作，尤以上海為主，才會導致陳彬的書大賣。

沒想到最近以來，如 2000 年那樣的移居大陸熱潮，又再度於台灣出現。

美、中經濟熱 台灣為何留不住投資潮？

《遠見》主跑大陸新聞的同事分享，今年農曆過年，親朋好友見到她，最常問她的是：如何去大陸工作？或如何送小孩去大陸念大學？這樣的話題往年並不常出現，讓她印象深刻。

今年農曆過年前，《遠見》也發表「2018 台灣民心動向大調查」。這份調查十年來詢問國人統獨立場，今年儘管綠營執政超過一年半，但「贊成台灣獨立」的比率竟創下調查以來的十年新低，而「贊成與（中國）大陸統一」的比率卻攀上調查以來的十年新高。

本次調查也發現，在蔡英文總統拒絕承認九二共識、兩岸關係冰封的此刻，國人、尤其是年輕世代對「赴中國發展」的意願卻大幅攀升。其中以 18～29 歲族群對赴中發展最踴躍，全體有超過五成三有意願，比去年成長 10.5 個百分點，而 30～39 歲族群為 42.6％、40～49 歲則為 44.5％，分別比去年成長 5.3 百分點與 10.2 個百分點。

在分析調查結果時，我意外發現，擁有本土博士學位的一位遠見同仁，也在近期被動收到大陸兩所大學的面試邀請。一問之下才發現，她的同齡博士朋友們，約 35 歲上下，在大陸大專院校主動吸引台青氛圍下，近來已紛紛移居大陸教書去了。

為何政府對大陸愈冷，台灣人民前往大陸愈熱，台灣民心真正動向如何，執政團隊實在需要深思。

其實，套句台灣俚語「用膝蓋想也知道」，經濟不佳、缺乏機會絕對是台灣人出走的關鍵。本期封面故事報導美國總統川普上台後，儘管經常失言、陷入通俄門等醜聞中，但川普至少在拚經濟這一塊拿出了成績單。一年來美國股市大好，新增至少 200 萬個就業機會，還吸引美國大公司如蘋果加碼投資美國，以及包括郭台銘在內的外商大舉投資。

《遠見》記者冒著 1 月的冰天雪地，追溯被威斯康辛州人稱為龍捲風 Terry 的郭台銘，3000 億投資的祕辛，並前往台塑德州廠現場，了解台塑為何再加碼投資美國超過 4000 億？這些投資為何不能留在台灣，為何都跑到了美國？因為，川普拚經濟，是玩真的。台灣該如何借鏡？

來源：《遠見雜誌》 2018 年 3 月

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