重建大腦神經纖維結構，阿茲海默症有救了

阿茲海默症從 1906 年被發現，歷經百年之後仍無解，台大醫學教授曾文毅在神經細胞辨識上的突破性發展，讓深困其中的病患與家屬大感興奮。

【撰文：張殿文】

長期以來，在醫療領域的市場缺口中，阿茲海默症可說是最急迫的一個。因為阿茲海默症從 1906 年被發現，歷經百年之後仍然無解，而台大醫學教授曾文毅嘗試將核磁共振成像（MRI）觀察神經纖維束的技術，轉向臨床的應用，從而重建出大腦中的神經纖維結構，提供醫療診斷一個更堅實的依據。

目前美國約有 530 萬阿茲海默症患者，其 2017 年度醫療支出預估高達 2,590 億美元，約是癌症醫療支出的兩倍。如果沒有新突破性的療法出現，在人口老化及戰後嬰兒潮世代逐漸步入老齡後，預估 2050 年患者人數將暴增至 1 千 6 百萬人，支出將達 1.1 兆美元，占總醫療支出之 25%。

然而很不幸的，阿茲海默症新藥研發失敗率高達 99.6%，是所有疾病新藥開發中，失敗率最高的。且在 2003 年就再無新藥上市，也說明了各種可能的技術突破與介入治療的急迫性。

曾文毅採用先進的影像技術——水分子擴散頻譜造影（Diffusion Spectrum Imaging，DSI）來偵測神經纖維的方向及長度，從而重建出大腦中的神經纖維結構，發現腦神經三維網格結構，這種符合立體空間向度的三維結構，正可以說明人類腦部如何正確的判讀空間資訊的立體位置。

如今，這個技術突破已經轉向臨床的應用，從自閉症、過動症、成癮與強迫症等神經性與精神疾病的神經連結是否有異常或缺失，並進一步探討這些變化與疾病症狀、嚴重程度及基因的關係，曾文毅表示，現在有了 AI 的影像判讀，可以加速轉換到臨床醫療上，提供給醫療診斷一個更堅實的依據，加上和不同領域、不同國家的學者合作，繼續探索神經元網路潛在的架構原理以及運作模式，預計將對阿茲海默症等預防、治癒或延緩帶來新的突破。

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來源：《數位時代》 2018 年 3 月

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