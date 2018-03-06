【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一上升，道瓊斯指數上升 1.4% 至 24,875 點；標準普爾指數上升 1.1% 至 2,721 點；納斯達克指數上升 1.0% 至 7,331 點。

油價週一上升，因 IEA 預期未來五年石油需求不斷上升。紐約 4 月期油上升 2.2% 至每桶 61.57 美元。金價下跌，因美元走強，抵消意大利大選結果不確定性的影響及對貿易戰爆發的擔憂。紐約 4 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,319.9 美元。

香港股市週一下跌，內地股市上升。有消息指首批 CDR 名單包括騰訊（700.HK）及舜宇光學（2382.HK），二者股價分別下跌 2.5% 及上漲 0.9%；各行業普遍下跌，其中水泥股領跌， 海螺水泥（914.HK）股價下跌 3.2%；國務院擬削減移動網絡流量資費至少 30%，中資電訊股受壓，中國移動（941.HK）股價下跌 3.2%。個股方面，藥明生物（2269.HK）發佈盈利預喜，股價逆市上漲 7.7%。恒生指數下跌 2.3% 至 29,886 點，國企指數下跌 1.7% 至 11,992 點，香港股市成交金額減少 6.0% 至 1,175 億港元。上證綜合指數上升 0.1% 至 3,257 點， 滬深兩市成交金額減少 6.8% 至 3,851 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 方正控股（418.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔綜合溢利將至少增加 100% 至不少於 8,047 萬港元（其中上半年扭虧為盈錄得股東應佔溢利 144 萬港元）。主要受惠於字庫業務銷售增加、轉讓無形資產之收益、投資物業之公平值盈利增加及其他利息收入及匯兌盈利增加。現價相當於不多於 6.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 國美金融科技（628.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利 2,000-2,500 萬元人民幣（2016 年股東應佔虧損 3,153 萬元人民幣），其中上半年已扭虧錄得股東應佔溢利 402 萬元人民幣。主要受惠於 1）公司商業保理經營業績顯著改善，2）貸款質量大幅改善，能夠轉回早前確認之部分應收貿易賬款及應收貸款減值準備，3）2016 年出售公司上市證券錄得虧損，而 2017 年無確認有關虧損，及 4）期內公司無 2016 年錄得之無形資產及商譽確認減值虧損撥備。現價相當於 83.1-103.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 中國電信（728.HK）、中國聯通（762.HK）及中國移動（941.HK）發佈公告將適時推出相應措施落實中國有關網絡提速降費要求，其中包括但不限於移動網絡流量資費年內至少降低 30%。

◇ 融創中國（1918.HK）公佈 2018 年首兩個月合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為 441 億元人民幣、274 萬平方米及每平方米 16,110 元人民幣，同比分別增長 87.1%、大增 1.3 倍及下跌 18.2%。

◇ 佳源國際（2768.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年收入及股東應佔溢利將同比分別增長約 80%-100%（上半年上升 38.6%）及 50%-70%（上半年上升 35.3%），主要受惠於交付物業確認收入大幅增加所致。現價相當於 12.7-14.4 倍 2017 年市盈率。

◇ 綠城中國（3900.HK）公佈 2018 年首兩個月公司及其附屬、聯營、合營公司銷售金額為 77 億元人民幣，銷售面積約 37 萬平方米，銷售均價為每平方米 20,811 元人民幣，分別按年上升 2.7%、增長 12.1% 及下跌 8.4%。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)