美眾院議長敦促白宮貿易戰要冷靜 川普卻稱「立場不軟化」

摘要：美國國會眾議院議長瑞安等共和黨領袖，聯名致信川普，表達了對全球性鋼鋁關稅的「極度擔憂」。川普午間稱，對貿易問題立場不會軟化，不過釋放出了 NAFTA 談判如果進展順利，可能會對加拿大和墨西哥「網開一面」的信號。他還重申：中國是美國貿易面臨的最大問題。

美國總統川普對施行全球性鋼鐵和鋁關稅的「偏愛」，可能進一步激化他與共和黨內建制派議員的矛盾。

在他上周四宣布，將於本周公布或對全球鋼鐵進口實行 25%、鋁進口實行 10% 的關稅後，多位共和黨大佬已經表示擔憂，認為「無差別開徵全球性關稅會造成意想不到的後果，甚至與大規模加稅無異」，其中便包括眾議院共和黨籍議長瑞安（Paul Ryan）。

本周一，瑞安與分管貿易問題的眾議院籌款委員會主席 Kevin Brady 等核心議員，聯合致信川普，敦促白宮不要執行鋼鐵和鋁的全球統一關稅，並再次表達了「極度擔憂」。

瑞安發言人稱，信件建議執行範圍更窄、更有針對性或目標國的關稅制度，應聚焦在在參與了不公平貿易實踐的產品，而非干擾正在公平交易的產品流動。

眾議院共和黨人反對全球性關稅的理由是，極度擔心貿易戰對經濟的負面影響，去年 12 月終於落地的稅改將提振美國經濟，國會「顯然不想要」危害這一成果。據一位國會共和黨消息對路透社稱，如果川普致意推行關稅計劃，國會領袖「不排除下一步行動的可能」。

最新消息顯示，美國參議院共和黨人 Mike Lee 就關稅程序遞交議案，並稱「總統不應當在關稅事務上享有單邊權力」，暗示美國國會或在立法程序方面對川普關稅實行「阻擊」。

川普周一午間與以色列總理內塔尼亞胡會面後，在白宮橢圓形辦公室對記者表示，不會在貿易問題上軟化立場，不認為關稅會引發貿易戰，但也指出「中國是美國貿易面臨的最大問題」。

白宮新聞發言人在稍後表示，川普非常有信心——美國將贏得貿易戰，但那並非目標。

同時，川普似乎對在鋼鋁關稅上予以個別國家的豁免，保持了開放態度。在周一晨間發表推文稱「鋼鐵和鋁的關稅會被取消，除非新的、公平的 NAFTA 協議被簽署」後，他在記者會上再一次強調：「如果能在 NAFTA 上達成良好協議，就能針對加拿大和墨西哥解決鋼鐵關稅問題。」

從上述表態來看，川普似乎想用鋼鋁關稅作為雙邊貿易談判籌碼。他在上周六還發表推文稱，美國和歐盟存在「嚴重不平衡」，如果 28 國集團堅持對美國商品徵收懲罰性關稅，美國將採用報復性關稅對歐盟汽車出口進行反擊。只是這一次，貿易夥伴國是否接招就要另當別論了。

川普面臨的時代背景與冷戰思維不同，傳統盟友如日本、加拿大和歐盟也各自進行了自貿協定談判，並準備好針對全球性關稅「以牙還牙」。

『新聞來源／華爾街見聞』