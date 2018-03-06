今年已漲56%：奧斯卡得主Netflix再被瑞銀調高目標價

網路串流商 Netflix (NFLX-US) 週一 (5 日) 成為了大贏家。週日 (4 日) 晚上獲得了第 2 項奧斯卡獎後，Netflix 週一 (5 日) 股價上漲 4.63% 來到 315 美元，再創歷史新高。

Netflix 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

自家獨創「Icarus 伊卡洛斯」獲得了奧斯卡最佳紀錄片，描述了使用提高表現藥物 (PED) 的單車手們。這也是續去年獲得奧斯卡最佳紀錄短片「The White Helmets 白盔」後的第 2 枚獎項。

華爾街銀行麥格理 Macquarie (MQBKY-US) 及瑞銀集團 UBS (UBS-US) 週一便上調了 Netflix 的目標價，麥格理分析師 Tim Nollen 從原本的 276 美元上升至 330 美元，瑞銀分析師 Eric Sheridan 也從原本的 290 美元目標價上升至 345 美元。兩家銀行也都保持了 Netflix 的「買入」評級。

Sheridan 認為 Netflix 在原始及自製授權內容上，及客戶開發與客戶保留方面的投資將擴大長期競爭力。提道「與競爭對手拉開距離」的 Netflix 不僅業務涉及全球，內容也受廣大民眾歡迎。

Nollen 認為，Netflix 也將受益 4K 電視的普及化。Netflix 普通會員價每月 10.99 美元，近期推出了高清版每月 13.99 美元。