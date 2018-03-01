Netflix兩個月大漲50% 現在科技股撐起了美股四分之一的市值

摘要：2 月當美股整體走勢萎靡之際，去年風光了一年的科技股依然韌勁十足。Bespoke Investment Group 數據顯示，截至本周二收盤，美國科技股在標普 500 指數中的占比達到 25.1%，這是網路泡沫時期以來的最高比例。

2 月當美股整體走勢萎靡之際，去年風光了一年的科技股依然韌勁十足。

在剛剛過去的這個月，標普 500 資訊科技指數 (S&P 500 Information Technology) 微跌 0.08%，為所有行業指數中跌幅最小，同期標普 500 指數下跌 3.8%。

今年以來，科技指數上漲了 7.4%，相比之下，標普 500 僅上漲 1.5%。

在美國科技明星股組合「FAANG」中，流媒體影音平台 Netflix 表現亮眼，今年短短兩個月的時間，股價就已經飆升了近 52%。

Netflix1 月底公布的財報顯示，該公司 2017 財年第四季新增用戶 833 萬人，收入 32.86 億美元，均超越分析師此前預期。此外，該公司對第一季業務展望表示樂觀，預計用戶訂閱數、收入、利潤都將打破分析師此前預期。

其它科技龍頭股中，亞馬遜年初至今上漲 29%，蘋果上漲 5%，谷歌母公司 Alphabet 上漲 4.8%，Facebook 微漲 1%。

去年，美國科技股漲勢迅猛，全年漲幅高達 35.7%。今年以來的乘勝追擊讓科技股在美股中的占比達到了網路泡沫時期以來的最大值。

Bespoke Investment Group 數據顯示，截至本周二收盤，美國科技股在標普 500 指數中的占比達到 25.1%，這是 2000 年 11 月以來的最高比例。

雖然市值占比一樣龐大，但如今的科技股和網路泡沫時期已經大不相同。

據 Bespoke，目前科技行業的本益比僅為 19.16 倍，而在 2000 年 3 月網路泡沫全盛時期，科技行業的本益比一度達到了 60 倍。

Bespoke 還指出，相比 2000 年時，目前科技行業市值上升的趨勢更加緩慢和穩定。

『新聞來源／華爾街見聞』