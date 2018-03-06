有了小摩的加持：亞馬遜進攻銀行業野心不小

亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 與包括小摩 JP Morgan (JPM-US) 在內的金融機構進行會談，針對年輕客戶及沒有銀行帳戶客群，準備推出自身的類銀行帳戶產品。這也是解決在亞馬遜網站上購物的最大障礙之一：缺乏信用卡族群。

超過四分之一的美國家庭未持有，或只持有有限的儲蓄帳戶。這些客群依靠現金或支票等金融媒介來提供購物資金，導致網上購物困難化。根據《Pew》慈善信託基金會的數據顯示，沒有銀行帳戶的人達約 10 人中就有 6 人是擁有智慧型手機，代表市場潛能極大。

亞馬遜股價日線趨勢圖

對於亞馬遜來說，這樣的客群也是未來成長的關鍵。摩根士丹利 Morgan Stanley (MS-US) 分析師指出，2017 年第 3 季度新的亞馬遜 Prime 訂閱數量已出現放緩，而 Piper Jaffray 的 6 月份調查也顯示，82% 年收入超過 112,000 美元的美國家庭已經是 Prime 會員，反而在年收入低於 41,000 美元的家庭覆蓋率偏低。

與此同時，千禧世代避開信用卡，也較不信任銀行機構。根據高盛 Goldman Sachs (GS-US) 2015 年的一份報告顯示，33% 的千禧世代表示他們預計在未來 5 年內不使用銀行帳戶。

通過讓購物者重複購物 - 即使價格與毛利低廉 - 是網路商店的主要獲利模式，比一次性大量消費的訂單可靠。為此，亞馬遜正慢慢地建立低收入消費者的拓展業務。去年夏天，便為了領取「食物券」的民眾推出降價的 Prime 會員價。

不僅如此，亞馬遜也加強了與 7-Eleven 的合作關係，植入了亞馬遜的購物「儲物櫃」。去年 11 月便宣布全美 7-Eleven 商店的消費者可通過其「亞馬遜現金」- 如同台灣 iCash 等服務 - 向亞馬遜賬戶存入 15 美元至 500 美元的存款金額。這項服務業也與 CVS、Speedway、及 Sheetz 等實體通路進行合作。

然而，大約一半的沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 客群收入都低於 49,900 美元。通常是農村或低收入客群購物的唯一選擇，一項報告顯示，美國百分之九十的人口都居住在沃爾瑪 10 英里以內的範圍。

沃爾瑪股價日線趨勢圖

沃爾瑪多年來也一直在嘗試著使用店內融資方案，其 Sams 俱樂部 (量販) 也提供小企業貸款，代表了兩家的競爭將白熱化。