亞泰去年股利擬配發2.75元創新高 現金殖利率5.6%

亞光 (3019-TW) 旗下感測模組廠亞泰影像 (4974-TW) 今 (5) 日董事會決議，擬配發去年股利現金 2.75 元，也使亞泰影像去年的營收、獲利及股利都改寫新高。而以今天的亞泰影像收盤價 49.1 元計算，亞泰影像現金股利的現金殖利率為 5.6%。

亞泰影像去年營收 36.53 億元，年增 14.94 稅後純益約 3.01 億元，年增 10%，每股純益達 4.25 元，今天亞泰影像董事會決議配發去年股利每股現金 2.75 元，創新高，盈餘配發率也達 66%。

亞泰董事長賴以仁指出，去年亞泰影像在出貨給全球 4 大多功能事務機廠商的 CIS 模組達 2700 萬套，包括出貨量及出貨金額均為該公司成立以來的最佳狀況，年增率約在 10-15%，預估 2018 年的在此一產品類別的出貨量仍可望維持此一最佳狀態。

同時，亞泰影像去年第 4 季起開始出貨給小米的掃地、拖地機器人用的雷射感應模組，預估今年將放量出貨，賴以仁指出，此一雷射感應模組出貨量，今年起出貨將達由每月 10 萬組進一步倍增到 20 萬組、甚至每月 30 萬組，今年全年的總出貨量將上看 250 萬組，這是今年亞泰影像業績的重要成長動力。而且最重要的是掃地機器的感測器產品毛利率則優於多功能事務機產品。

亞泰影像生產的 CIS 模組目前仍維持 全球 35% 的市場占有率，同時，緬甸廠將持續擴大生產規模，預計在今年春節之後將由大陸再搬進每月 30 萬套的設備到緬甸廠，也將使當地的產能由每月 60 萬套增加到 90 萬套，緬甸廠產能的擴張有肋於亞泰影像對於客戶的掌握及營運成本的控制。同時，亞泰影像生產醫療器材追蹤人體細胞影像的感測，也將於第 1 季加入小量量產行列。