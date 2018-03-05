美股震盪連跌 台股上周遭外資賣超金額居亞股之冠

受美國道瓊指數上周連續 4 個交易日下跌的影響，亞股上周也難置身事外，法人表示，上周除馬來西亞唯一獲得外資 0.47 億美元買超撐腰，其餘亞股全數遭到賣超，其中，外資賣超台股 7.62 億美元金額最多，其次是印度 5.71 億美元。

根據摩根投信統計，今年以來賣超最多的亞股分別為泰國和台灣，各為 16 億美元和 13 億美元，其次為南韓和印尼逾 7 億美元賣超，不過，仍有少數亞股受外資青睞，包括馬來西亞以 5.62 億美元成為外資累計買超之冠，越南和印度則分別獲外資買超 4 億美元和 1 億美元。

針對台股部分，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，近期台股跟隨國際股市波動，美股 Intel、Micron、Apple 等重要科技股走揚，帶動台股前周快速反彈，不過上檔遇壓短線震盪大，建議未來持續留意去年第 4 季財報公布，以及美股與美元走勢，目前內資未全面進場，進入 3 月後中小型股將有表現機會，行情值得期待。

此外，觀察全球資金動向，摩根東協基金經理人黃寶麗 (Pauline Ng) 指出，今年以來，外資賣超最多的市場在泰國，漲幅最多的市場則在越南均在東協國家，她認為，政府投資基礎建設是帶動東協經濟成長的重要引擎，未來五年因應都市化加速，東協各國政府持續擴大基礎建設與公共投資，將有助於獲利成長。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 則表示，東協市場因具備超過 6 億人的人口紅利強項，因此，基礎建設和內需題材仍相當值得期待，加上今、明二年，東協國家將進行多項重要選舉，內資態度也是決定東協股市的關鍵，建議投資人可多加留意。