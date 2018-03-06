向亞馬遜銀行邁進？亞馬遜與華爾街商洽推出自有品牌銀行帳戶

摘要：媒體稱，亞馬遜正在與摩根大通等金融機構進行初步商談，考慮針對年輕客戶和無銀行帳戶客戶，推出類似支票帳戶產品。評論稱，金融垂直領域可能是加入亞馬遜帝國的下一塊拼圖。

「亞馬遜銀行」可能離我們越來越近。

當地時間 5 日本周一，《華爾街日報》消息稱，亞馬遜正在與摩根大通等金融機構進行商談，考慮在這些機構幫助下，針對年輕客戶和無銀行帳戶客戶，推出類似於支票帳戶的產品。

上述報導提到，消息人士稱，上述磋商還在初期階段。無論最終形式怎樣，這一動作不會和亞馬遜變身銀行有關。

報導認為，自有品牌的銀行帳戶可能幫助亞馬遜降低金融機構收費，獲得客戶收入和支付習慣方面的寶貴數據。

若消息屬實，這應該是亞馬遜有意深入金融領域的最新動作。

看到近些年阿里巴巴憑藉支付寶、阿里小貸、阿里雲端運算等新型金融模式率先在中國掀起了數字金融革命，視阿里巴巴為強勁對手的亞馬遜不可能沒有加快布局金融的打算。

GBH Insights 的首席策略官兼科技研究主管 Dan Ives 向 CNBC 表示，亞馬遜此舉的目的是進一步開拓 Prime 會員，向摩根大通現有客戶交叉出售產品，未來可能有更多這方面行動。金融垂直領域可能是加入亞馬遜帝國的下一塊拼圖。

新浪財經編譯文章提到，去年年末就有專家預測，沃爾瑪之類大型零售商早就希望進軍銀行業，也可能終於獲得監管機構支持。一旦獲准，亞馬遜和 Facebook 就有可能成立銀行等金融機構。

文章提到，美國風投公司 Union Square Ventures 的合夥人安迪 · 威斯曼表示：「亞馬遜、谷歌、Facebook、蘋果等公司會進一步開拓小企業網貸領域。

本周一美股低開，亞馬遜和大盤同步走低，截至發文跌約 0.7%，今年以來累漲幅度仍超過 20%，表現明顯強於年內累漲不超過 3% 的納指。

『新聞來源／華爾街見聞』