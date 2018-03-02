研究：亞馬遜HQ2可為當地帶來170億美元經濟效益

根據一項最新研究報告，亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US) 第二總部 (HQ2) 可能每年為美國馬里蘭州帶來 170 億美元的經濟效益，它是華盛頓特區周邊三個潛在的 HQ2 候選之一。

對於當地經濟而言是個相對樂觀的計算方式，也會讓 20 個列入 HQ2 名單的城市開心。170 億美元的預測遠大於亞馬遜表示將為該項目籌集資金的 50 億元，並最終創造 50000 個高薪職位。

根據馬里蘭州的研究，這 170 億美元中包括 77 億美元的新工資，可用於增加稅收，另在新總部完工後，可帶入 10.1 萬個新工作機會。

馬里蘭州長 Larry Hogan 發表聲明指出，「亞馬遜 HQ2 是本世代中最大的經濟發展機會，這份研究證實了它對馬里蘭州來說具有怎樣的變革性。」

不過其他分析師強調，隨著 HQ2 而來的快速增長可能會損害地方經濟的多樣性，特別是如果稅賦優惠是競標背後的關鍵驅動力，以及可能引發的房地產價格暴漲。

據亞利桑那州線上房產網站《Zillow》表示，自從亞馬遜 7 年前在西雅圖南湖聯盟附近設立總部後，該城市房價漲幅達 83%，租金漲幅達 47%。對賣家雖是好消息，但對中等收入和年輕的買家形成挑戰。

根據這份由 Sage Policy Group 進行的研究，新工作機會將為馬里蘭州蒙哥馬利郡每年增加 2.8 億美元的額外稅收，而該州將獲得 4.83 億美元的新稅收。

該研究還預測創造 10.1 萬個新就業機會，因為它假設總部將提供亞馬遜最初招聘計劃中未涵蓋的次級就業市場，包括建築工人增加的餐廳消費和亞馬遜員工在當地的工資支出。

該報告還預估了總部建設的影響，可能會帶來 5 萬個就業機會和 30 億美元的工資。此外，這意味著該州其他商業相關銷售額將達到 74 億美元。研究發現，這一階段的 HQ2 將為該郡創造一次性稅收獎金 1.1 億美元，全州則增加近 1.9 億美元。

州政府官員還聲稱，獲選為 HQ2 對馬里蘭州具有「附帶利益」，包括增加該州的創業登記，增加巴爾的摩港口的貿易活動以及經由 BWI 國際機場的更多國際旅行。

蒙哥馬利群是亞馬遜 HQ2 名單中華盛頓特區周邊的三個選擇之一。另外兩個是維吉尼亞州北部和華盛頓特區本身。