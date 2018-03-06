美股盤中─擔憂貿易戰即將引爆 道瓊下跌逾150點 隨後反彈上揚

美國股市週一中場上漲，但早場走低，道瓊一度下跌逾 150 點。投資人思索美國鋼與鋁關稅的可能影響。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數上漲 80.78 點或 0.33% 至 24618.84。

Nasdaq 指數上漲 20.04 點或 0.29% 至 7277.91。

S&P 500 指數上漲 10.81 點或 0.41% 至 2702.06。

川普上週宣布，將對進口鋼課徵 25% 關稅，進口鋁課徵 10% 關稅。該消息引發投資人擔憂可能引發全球貿易戰，世界領袖亦譴責川普總統的此一決定。歐盟更對哈雷機車與其他美國商品課徵關稅。

上週四，川普宣布關稅消息後，股市下跌，道瓊收低 420 點。S&P 500 與 Nasdaq 亦下跌。

分析師說，若川普總統採行保護主義，股市可能恢復空頭走勢。比較可能的是，若市場持續對他的保護主義反應不佳，他可能會讓步。

週一，川普似乎為關稅協商打開了大門。在週一上午的推文中，川普說：「如果新的且公平的 NAFTA 協定簽署，鋼與鋁的關稅就可取消。墨西哥必須更加努力，阻止毒品湧進美國。他們沒有做該做的事。」

美國，墨西哥與加拿大官員今日進行此一回合最後一日的協商。加拿大與墨西哥均威脅說，如果美國採取鋼與鋁關稅的行動，就將進行報復。

分析師說，市場可能必須反應 NAFTA 談判失敗的可能性。

經濟數據方面，美國 2 月服務業採購經理指數顯示，企業活動擴張上升到了六個月高點。