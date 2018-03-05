可成去年EPS 28元 每股擬配12元現金股利

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 公布去年財報，純益為 218 億元，與 2016 年相當，每股純益 28.35 元，也接近 2016 年的 28.58 元，可成董事會決議，去年盈餘每股擬配發 12 元現金股利，高於前一年的 10 元，以今 (5) 日收盤價 349.5 元計算，現金殖利率 3.4%。

可成表示，去年全年營收 933 億元，年增 17.9%，主要是受惠各產品線的強勁需求，特別是去年下半年；營業毛利 420 億元，年增率 22%；毛利率 45%，年增 1.5 個百分點；營業利益 334 億元，年增率 21.6%；稅前盈餘 327 億元，年增率 0.4%，仍受新台幣升值匯損影響；稅後純益 218 億元，年減 0.8%，每股稅後純益 28.35 元，與 2016 年 28.58 元約略持平。

可成表示，去年全年包括營收、營業毛利、營業利益、EBITDA 皆創歷史新高。

可成也公布今年 2 月營收為 57.02 億元，較 1 月 81.86 億元，減少 24.84 億元，月減 30.3%，相較 2017 年同期 47.45 億元，則成長 20.2%。

累計可成今年前 2 月營收為 138.92 億元，較去年同期 96.05 億元增加 42.87 億元，年增率 44.6%。

可成表示，今年前 2 月營收大幅成長，主要是受惠手機及 PC 產品需求較去年增加。展望後市，可成表示，隨著客戶新產品陸續進入量產拉貨期，預期今年營運將可維持強勁成長。