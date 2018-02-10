熱門股—外資投信聯手拱 可成股價拉出上升趨勢線

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 雖然面對外界屢傳蘋果 (AAPL-US) 砍單負面消息衝擊，不過因為客戶及產品布局夠分散，外資及投信也聯手敲進，讓股價拉出從 276.5 元到 330 元的穩定上升趨勢線，也成為蘋概股中的安定力量。

可成 1 月營收為 81.86 億元，儘管較去年 12 月下滑 11%，但是受惠於出貨數量增加以及產品設計趨勢有利高階機殼業務，年增率達 68%，創下同期及上半年單月歷史新高紀錄，也是上半年單月營收首度破 80 億元。

可成表示，1 月營收原先的高點紀錄，為 2016 年 1 月 62.3 億元，展望今年，可成表示，隨著客戶新產品陸續進入量產拉貨期，預期今年營運將可維持強勁成長。

法人指出，可成股價的 10 日線及月線目前都維持上升走勢，儘管 5 日線相對震盪，但只要能守穩月線之上，預料中多格局不會改變。

如果投資人短線仍看好可成，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如可成永昌 77 購 01(070128-TW)、可成兆豐 75 購 02(069046-TW)、可成凱基 75 購 12(068752-TW) 等。