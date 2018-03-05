歐盟擬對蘋果等科技巨頭征收2-6%稅款

北京時間5日消息，據外媒報道，法國財政部長Bruno Le Maire于近日透露，歐盟將很快公布針對在歐洲大陸上運營的大型科技公司制定的新稅收方案，對蘋果及其他科技巨頭征收2%-6%的稅收。

Le Maire在接受媒體采訪時表示：“未來幾周内將公布一項歐盟指令。”這一改變將被視為一個重大的一步。

稅收的計算方式將可能也會有所變化，它將廢除現使用的根據利潤計算稅款，轉而采用基于收入的計算方式。

這項新的提案則是針對各大公司為減少稅款而采取的措施提出的方案。通常情況下，這些公司會選擇在稅率低的國家注冊辦公室，比如像盧森堡、愛爾蘭。

據了解，根據歐盟委員會調查發現，愛爾蘭在2014年對蘋果征收稅收的稅率低到了0.005%，2003年則也隻有1%。對此，委員會要求這家公司向愛爾蘭補繳130億歐元的稅款。盡管蘋果和愛爾蘭都對此提出抗議，但看起來并麽有什麽作用，前者預計會從今年第二季度開始將稅款轉交給第三方托管賬号，并將一直持續到第三季度。

雖然批評人士認為歐盟的這一舉措力度還不夠大，但Le Maire表示，這隻是改革的開始。換言之，未來他們將會采取更多的新措施。

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