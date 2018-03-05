長期便祕是大腸癌警訊？ 宿便迷思大解析

諮詢／邱展賢（書田泌尿科眼科診所胃腸肝膽科主任醫師）

李宗熙（亞東紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師）

採訪整理／曲潔君

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怡彤是一個正在準備大考的高三生，一日在學校自習時，突然肚子痛到無法言語、冒冷汗，老師見了趕緊將她送醫。醫師詳細問診後才知道怡彤已經快兩週沒有排便，因為在學校下課時間不夠，來不及上廁所，放學又要趕到補習班繼續上課，回到家常洗完澡就睡了，連週末也都在補習班度過，一不小心就憋了快兩週沒有排便……

很多上班族的便祕問題

學生時期就開始累積

台灣營養基金會公布「十大便祕職業排行」，發現最常受到便祕困擾的職業前三名是「行銷與活動企劃人員、助理與祕書，以及專櫃銷售人員」。針對這樣的研究，書田泌尿科眼科診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢說明，其實不只上述行業，其他行業包括計程車司機、總機小姐和學生也常有排便困擾。

尤其是學生，在校時間長，下課時間又短，常找不到時間解便，或因害羞而不敢解便，常憋到放學又接著趕補習班，到晚上 10 點多才回家。許多學生憋到週六、日才解便，因而累積很多宿便。「幾乎每天都會有因太久沒解便，導致肚子劇痛而來急診的同學！」邱展賢認為，最受便祕困擾的族群，應該是學生。

邱展賢醫師補充，臨床上常看到很多女生從學生時代就不敢在學校上廁所，常忍到回家才解便，之後又將這情況帶進職場。他指出，很多上班族的便祕問題從學生時就開始累積。

亞東紀念醫院肝膽胃腸科主治醫師李宗熙則認為，上述職業會成為便祕的高危險群，是因工作性質導致有便意時難以上廁所，長期抑制便意，讓排便反射變得較遲鈍，漸漸的越來越沒有便意，因而長期便祕。

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

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