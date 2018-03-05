李克強：過去5年守住不發生系統性風險底線 避免經濟「硬著陸」

中新網報導，中國國務院總理李克強今 (5) 日將在全國人民代表大會會議上做政府工作報告，李克強表示，2017 年，國內生產總值增長 6.9%，居民收入增長 7.3%，增速均比上年有所加快；城鎮新增就業 1351 萬人，失業率為多年來最低；工業增速回升，企業利潤增長 21%；財政收入增長 7.4%，扭轉了增速放緩態勢；進出口增長 14.2%，實際使用外資 1363 億美元、創歷史新高。

5 年來，人民生活持續改善。脫貧攻堅取得決定性進展，貧困人口減少 6800 多萬，易地扶貧搬遷 830 萬人，貧困發生率由 10.2% 下降到 3.1%。居民收入年均增長 7.4%、超過經濟增速，形成世界上人口最多的中等收入群體。

出境旅遊人次由 8300 萬增加到 1 億 3 千多萬。社會養老保險覆蓋 9 億多人，基本醫療保險覆蓋 13.5 億人，織就了世界上最大的社會保障網。人均預期壽命達到 76.7 歲。棚戶區住房改造 2600 多萬套，農村危房改造 1700 多萬戶，上億人喜遷新居。

財政赤字率一直控制在 3% 以內。貨幣政策保持穩健中性，廣義貨幣 M2 增速呈下降趨勢，信貸和社會融資規模適度增長。採取定向降準、專項再貸款等差別化政策，加強對重點領域和薄弱環節支持，小微企業貸款增速高於各項貸款平均增速。

改革完善匯率市場化形成機制，保持人民幣匯率基本穩定，外匯儲備轉降為升。妥善應對「錢荒」等金融市場異常波動，規範金融市場秩序，防範化解重點領域風險，守住了不發生系統性風險的底線，維護了國家經濟金融安全。

李克強指出，這些年，世界經濟復甦乏力，國際金融市場跌宕起伏，保護主義明顯抬頭。中國經濟發展中結構性問題和深層次矛盾凸顯，經濟下行壓力持續加大，遇到不少兩難多難抉擇。面對這種局面，我們保持戰略定力，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，而是適應把握引領經濟發展新常態，明確強調只要經濟運行在合理區間，就業增加、收入增長、環境改善，就集中精力促改革、調結構、添動力。

他強調，中國採取既利當前更惠長遠的舉措，著力推進供給側結構性改革，適度擴大總需求，推動實現更高層次的供需動態平衡。經過艱辛努力，我們頂住了經濟下行壓力、避免了「硬著陸」，保持了經濟中高速增長，促進了結構優化，經濟長期向好的基本面不斷鞏固和發展。

空污方面，李克強指出，過去 5 年重點地區的 PM2.5 平均濃度下降了 30% 以上；70% 的煤電機組實現超低排放；煤炭消費比重下降 8.1 個百分點；清潔能源消費比重提高 6.3 個百分點。提高燃油品質，淘汰黃標車和老舊車 2000 多萬輛。

加強重點流域海域水污染防治，化肥農藥使用量實現零增長。推進重大生態保護和修復工程，擴大退耕還林還草還濕，加強荒漠化、石漠化、水土流失綜合治理。開展中央環保督察，嚴肅查處違法案件。

積極推動《巴黎協定》簽署生效，我國在應對全球氣候變化中發揮了重要作用。

此外，過去 5 年，在各方配合下，基本完成裁減軍隊員額 30 萬的任務。