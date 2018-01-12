2017年GDP增長6.9% 李克強：好過預期

中國國務院總理李克強周三 (10 日) 在柬埔寨舉辦的「瀾滄江－湄公河合作第二次領導人會議」上透露，2017 年中國全年國內生產總值 (GDP) 可望增長 6.9% 左右，優於去年初「6.5% 左右」的目標。

綜合星島日報、香港文匯報報導，李克強在大會致辭時表示，過去一年，中國經濟延續了穩中向好的發展態勢，整體形勢好於預期。全年國內生產總值預計增長 6.9% 左右；大城市城鎮調查失業率創多年來的最低；進出口扭轉了連續兩年下降的局面；財政收入、居民收入和企業效益明顯好轉；債市、股市、房市平穩運行，外匯儲備持續增加，企業槓桿率穩中有降。

「中國經濟之所以能有這樣良好的表現，關鍵就在於我們堅持不搞『大水漫灌』式強刺激，着力推進供給側結構性改革，不斷創新和完善宏觀調控，大力培育發展新動能。」李克強說，中國經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段，創新引領作用進一步增強，蘊藏着巨大的市場、增長、投資、合作機遇，「近水樓台先得月」，中國的發展必將最早、最多受惠及湄公河周邊國家。

在 2017 年 3 月的全國兩會，官方提出 2017 年 GDP 增長目標為 6.5% 左右。不過在去年 10 月的中共十九大上，國家發改委主任何立峰已提早放風，指 6.5 左右的目標將順利實現，並「爭取更好結果」。

中國官方將於下周四 (18 日) 正式公布去年 GDP 等數據，若真的實現增長 6.9%，不但超過預定目標，也比 2016 年的 6.7% 經濟增長(26 年最低增長率)，提升了 0.2 個百分點，顯示中國經濟有望擺脫「L 形」的放緩趨勢，重新加速。

外界預期，中國去年第 4 季 GDP 按年升約 6.8%，較第 3 季的 6.9% 跌約 0.1 個百分點。

值得留意的是，國家統計局今 (12) 日公布進出口數據，外界預期，去年 12 月出口按年增加 10.8%，較 11 月的 12.3% 放緩；去年 12 月進口按年增加 15.1%；較 11 月的 17.7% 減少，貿易順差料為 2352 億元人民幣，較 11 月的 2636 億元人民幣收窄。

對於今年中國經濟前景，各大研究機構普遍「審慎樂觀」。中國社會科學院預計 2018 年中國 GDP 增長率為 6.7%，世界銀行則預期 6.4%。專家認為，今年中國的貨幣政策將比去年偏緊，可能影響增速。

國家信息中心首席經濟學家、經濟預測部主任祝寶良預計，今年中國 GDP 增速預計在 6.5% 左右。他認為，未來幾年，對中國而言最大的挑戰是要把 GDP 穩在 6.3% 左右，以實現 2020 年全面建成小康社會的目標．同時要防範和化解金融風險。