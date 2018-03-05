中國深化利率和匯率市場化改革，提高直接融資特別是股權融資比重

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，中國 2018 年全國人大會議政府工作報告，揭示的要點包括，中國 2018 年國內生產總值 (GDP) 增長預期目標為 6.5% 左右，同年居民消費價格漲幅 (CPI) 目標 3%、赤字率為 2.6%、城鎮新增就業 1,100 萬人以上，城鎮調查失業率 5.5% 以內。中國要維護流動性合理穩定，提高直接融資特別是股權融資比重，深化利率和匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。此外，政府將防範化解地方政府債務風險，嚴禁各類違法違規舉債，而今年要鞏固外貿穩中向好勢頭，促進外商投資穩定增長。



在房地產政策上，北京政府堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實地方主體責任，繼續實行差別化調控，促進房地產市場平穩健康發展。而穩健的貨幣政策要保持中性，要鬆緊適度，管好貨幣供給總閘門，保持廣義貨幣 M2 和社會融資規模合理增長。



另一方面，中國今年要再壓減鋼鐵產能 3,000 萬噸，退出煤炭產能 1.5 億噸左右、今年將再為企業和個人減稅 8,000 多億元人民幣 (下同)、今年要完成鐵路投資 7,320 億元，公路水運投資 1.8 兆元左右。



中國今年健全地方稅體系，穩妥推進房地產稅立法，改革個人所得稅，當前中國經濟金融風險總體可控，將嚴厲非法集資和金融詐騙等違法活動。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』