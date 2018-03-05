從轉機族群 找下一波飆股

撰文: 龔招健

在貨幣寬鬆、資金行情推波助瀾下，以美股為首的全球股市，已走了近 9 年多頭，是史上第 2 長的多頭，近期則出現較明顯的向下修正，台股也隨著美股重挫，但一些業績好轉的轉機族群在股價波段回檔後，投資價值逐漸浮現，本刊特別篩選未來較有續航力的產業與個股，供投資人參考。

大多頭退潮？

轉機族群浮出水面

美國聯準會（Fed）在 2008 年金融海嘯後帶頭大幅降息，推出一系列量化寬鬆政策（QE）。在豐沛的低廉資金挹注下，全球景氣緩步復甦，但每個產業景氣、公司營運好轉的步伐不一，有些甚至從去年才脫離谷底，它們是現階段投資人可特別留意的轉機族群。

美股逆勢下挫

川普推文：大錯特錯

「過去每逢有利多消息出現，股巿就會上漲，而當前美國經濟傳出諸多好消息，股市反而下跌，這是大錯特錯！」美股今年 2 月初從歷史最高點連續重挫數日之後，川普總統在推特上發文，認為美股近期暴跌完全沒道理，但他或許不知道，股市漲多了、高檔價量俱揚噴出，就是最大的利空！

在每一輪景氣循環中，不同產業的復甦、股價的表現有其節奏或順序。隨著全球景氣邁入高峰、股市多頭進入尾聲，資金會逐漸從高基期的產業、個股撤出，轉往基期較低、前景好轉的產業、個股，後者就是所謂的轉機族群，其中有哪些在今年較值得留意呢？

篩選潛力轉機股

著眼產業供需結構

產業景氣的惡化與好轉，通常取決於市場供需。若供過於求，產品或原料的報價就下跌，業者獲利減少，甚至虧損累累，最後迫使業者減產，甚至退出市場，供需就會逐漸平衡，甚至由於新需求出現，又逐漸轉為供不應求，出現缺貨、產品漲價等現象，這就是半導體原料矽晶圓、動能隨機存取記憶體（DRAM）、被動元件、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET，中文簡稱「金氧半場效電晶體」）、二極體等產業去年以來的寫照。

歷史經驗顯示，業者如果在景氣高峰時積極擴產，最後的結局通常都不好，所幸到目前為止，這些上游供應商在產能的擴充上相對保守，大多暫以提升良率及去瓶頸的方式來擴充產能，或者透過併購同業、與未來客戶策略聯盟，有助於維持產業供需秩序，其中變數較大的是被動元件，主要是因為進入門檻較低，而且新增產能可以較快開出。

選股先看公司實質獲利

可關注中小型股

瑞展產經研究董事長陳忠瑞指出，本波股市多頭主要由人工智慧（AI）、工業 4.0、車用電子、電動車、物聯網、5G 等產業趨勢力量主導，轉機股若能搭上這些產業趨勢，較有續航力。「這次在美股帶頭重挫之下，台股資金行情明顯退燒，因此，轉機股不能只看題材，一定要有實質獲利來支撐股價。」

陳忠瑞表示，雖然台股大盤剛起跌不久，但股價波段跌幅 3 成到 5 成的比比皆是，投資價值逐漸浮現，可低接現股，避免融資槓桿操作，等待國際股市止跌訊號出現。

但他也提醒，要留意兩大國際政經變數：下半年美國期中選舉是川普政府的期中考，川普將高舉「美國利益優先」的大旗，對中國、歐洲展開經貿戰，以期共和黨在國會期中選舉勝出，否則川普政府將會跛腳；北韓局勢不會因為兩韓共同參加平昌冬奧就平靜無波，目前的承平是個假象。

施羅德投信投資長陳朝燈表示，預估 2018 年台灣上市櫃公司獲利成長可達 9%，台股有續揚空間，投資人不必太關注大盤指數，以基本面及價值遭低估者優先布局，聚焦電動車、汽車電子、人工智慧、半導體、大數據、平台經濟（電子商務、新零售）、工業 4.0（包括自動化）、原物料、新藥等，從中找出成長動能較明確的轉機股，尤其是中小型股。

陳朝燈特別提到，台股投資人現在已不像前幾年那麼瘋新藥股，股價經過大幅修正，回到較合理的水準，這時反而可以多加留意，從國際新藥研發的最新趨勢（如大數據、基因工程、免疫療法等），篩選較有潛力的新藥股，這需要專業來認定。他強調，產業或個別公司的成長要靠創新，新藥公司從事的是獨家創新，雖然失敗機率高，可是一旦成功，往往會有很大的爆發力。

來源：《Money 錢》 2018 年 3 月

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