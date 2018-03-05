【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市上週五個別發展，市場對貿易戰爆發的擔憂有所緩解。道瓊斯指數下跌 0.3% 至 24,538 點；標準普爾指數上升 0.5% 至 2,691 點；納斯達克指數上升 1.1% 至 7,258 點。

油價上週五上升，因美股反彈，紐約 4 月期油上升 0.4% 至每桶 61.25 美元。金價上升， 因美元下跌，紐約 4 月期金上升 1.4% 至每盎司 1,323.4 美元。

香港和內地股市上週五下跌。教育及消費股跑贏大市；煤炭、內銀、汽車及保險股跌幅較大。個股方面，善樂國際（1660.HK）接獲私有化要約，股價大升 14.6%；中國光大綠色環保（1257.HK）獲? 商看好，股價上升 6.3%；美國擬對進口鋼及鋁產品徵收關稅，耐世特（1316.HK）股價下跌 8.0%。恒生指數下跌 1.5% 至 30,583 點，國企指數下跌 1.8% 至 12,204 點，香港股市成交金額增加 10.1% 至 1,260 億港元。上證綜合指數下跌 0.6% 至 3,255 點， 滬深兩市成交金額減少 5.1% 至 4,134 億元人民幣。李克強總理在政府工作報告中提出中國 2018 年 GDP 增長預期目標為 6.5% 左右，CPI 漲幅目標為 3% 左右, M2 預期增速與去年實際增速基本持平，社會消費品零售總額預期增長約 10%；此外，中國將提高個人所得稅起征點，並且今年將出台減稅降費措施，預計減稅 8,000 多億元人民幣，重點降低製造業、交通運輸等行業稅率。

◆ 行業及公司新聞

◇ 中國誠通（217.HK）公佈 2017 年業績，營業額為 13.5 億港元，同比大增 88.8%（主要受惠於大宗商品貿易），但因毛利率按年大跌，及其他收入大減，股東應佔溢利同比倒退 63.4% 至 2,336 萬港元。現價相當於 111.7 倍 2017 年市盈率及 0.9 倍 2017 年市賬率。

◇ 南華集團（413.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年盈利將同比顯著上升（上半年按年增長 67.4%），主要受惠於一次性出售收益及投資物業公平值收益同比上升。

◇ 順誠控股（531.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利約 1.0 億美元，同比急增 14 倍（上半年溢利為 1,359 萬美元，按年增長 1.7 倍），主要受惠於中高檔傢俱營業額及利潤率上升、產品組合調整帶動毛利率上升、一次性出售收益約 7,200 萬美元、及一次性收購議價利得。現價相當於約 3.7 倍 2017 年市盈率。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公佈 2018 年首兩個月汽車銷量為 32.5 萬輛，同比增長 15.1%。

◇ 藥明生物（2269.HK）發佈盈利預喜，預計 2017 年純利將同比增長 75%-80% 至約 2.5 億元人民幣，主要受惠於收益強勁增長及業務運營效率提升所致。其中核心純利約 3.2-3.3 億元人民幣，按年大增 1.3 倍。現價相當於約 201.9-207.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 高鑫零售（6808.HK）公佈 2017 年業績，營業額為 1,023 億元人民幣，同比上升 1.9%，而受惠於錄得一次性舊有未使用預付卡 4.6 億元人民幣之其他收入，股東應佔溢利按年增長 8.6% 至 27.9 億元人民幣。建議派發末期股息每股 0.16 港元，同比減少 30.4%。現價相當於 29.8 倍 2017 年市盈率。公司將不再公佈季度業績。

◇ 興科蓉醫藥（6833.HK）發佈盈利預警，公司預計 2017 年股東應佔虧損約 1.4 億元人民幣（上半年虧損 3,152 萬元人民幣），主要因非主要產品銷售收益大幅減少及對存貨及經銷權進行了減值、經營費用大幅增加、及採購成本大幅增加。此外，公司或需要對此前之業務合併作出商譽減值。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)