名家論壇》陳敏鳳／電價上漲將成為2018年選戰殺手

在衛生紙之亂還未完畢之際，經濟部突然又丟出漲電價的說法，行政院長賴清德對漲電價的回應，似乎曖昧未明，只強調目前未說，民眾不必恐慌，會依公式決定，這種欲言又止的態度，與賴揆過去風格截然不同，引發各方的揣測，民眾更是覺得提心吊膽。在這種氣氛之下，四月若電價上漲，必生民怨，恐成今年選舉綠營的致命傷。

電力供給因為綠營的非核家園政策，在上任之時，就成為各方質疑的焦點，是否重啟核電廠，每隔一段時間，就會被熱烈炒作，官員發言一有鬆口之處，也是風吹草動，樹欲靜而風不止，頻生波瀾。

電價在台灣是非常敏感的民生問題，前總統馬英九在 2012 年連任後，隨即油電雙漲，導致不可逆的聲勢下跌，馬政府從此以後，在第二任期內，滿意度就沒有再上揚過，人民哀嘆怨聲載道，一路被罵到卸任。

這麼慘痛的經驗，蔡政府怎麼可能不知道，來自地方的賴揆更該有政治的敏銳度，面對經濟部官僚的「公式」反應，並沒有堅決的否認，留下許多讓人猜忌的空間。

如果民進黨政府敢冒這麼大的風險來漲電價，唯一合理的推論，就是要以價制量，因為許多核能機組無法使用，每到夏天就用電量倍增，去年八一五大停電的餘悸猶在，蔡政府面對即將又要開始的夏日發電大作戰，考量以價制量的策略，是唯一可以解釋的原因。

但在漲價引發的民怨，以及因供電量不足引發的跳電民怨，兩者都是民怨，孰重孰輕呢？到底蔡政府在考量要承受那一種民怨，是叫兩權相害取其輕？的確需要好好考慮考慮。

只是這種考慮要回歸民生為本，不應考慮政黨的政策或者意識型態。就像質疑馬政府的油電雙漲一樣，台電和中油公司的性質都屬於國營事業，其虧損與否還是由國庫來負擔，因為台電或者中油的虧損，而要漲價來彌補，根本是左手換右手，還不是一樣是人民的納稅錢？

可是漲了電價，民生物資鐵定又要跟著漲，這幾年下來，大家都明白只要政府動了任何水電油等價錢，甚至連一例一休都可以成為漲價的理由，沒有要業者要咬著牙作公益事業，日行一善，但政府絕對應該謹慎評估電價上漲的效應，現在曖昧的說法已讓許多業者蠢蠢欲動，只要四月宣布漲電價的當天，就會有人以此作為漲價的藉口，蔡政府難道要重蹈馬政府的覆轍嗎？蔡政府好像還是第一任吧。

很清楚的，要以價制量是不可能的，除非真的把電價漲上了天，才能真正壓抑用電量，但這種時刻，大概政府也已經被罵翻天了，因為人民生活已嚴重受到干擾。

與其被譏笑電力政策不務實，所造成的偶然性及可控性跳電，漲價這種民怨恐怕更難平息，尤其一例一休才剛修正，莫名其妙又從天下掉下來的另一波漲價潮，民眾真是不堪其擾。特別是物價一旦上漲就永不回頭，有時民意指數也是一樣，一跌下來就再也回不去，如何抉擇，政府應慎重再慎重。

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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