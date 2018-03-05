〈國泰世華攻綠電〉獲委任擔任財顧 彰化2座離岸風場將供電1GW

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行支持綠能發展，布局離岸風力發展再下一城，該行今 (5) 日宣布攜手全球知名再生能源財務顧問公司 Green Giraffe，共同擔任彰化海龍 2 號及海龍 3 號離岸風場的國內外財務顧問團隊。兩座離岸風場合計裝置容量達 1GW(10 億瓦)，商轉後將挹注台灣達成 2025 年離岸風能裝置容量 5.5GW 的發展目標。

國泰世華銀行與 Green Giraffe 正式獲國際知名離岸風力開發商加拿大北陸能源 (Northland Power Inc.) 以及新加坡玉山能源 (Yushan Energy) 委任，分別擔任彰化外海海龍 2 號及海龍 3 號離岸風場的國內及海外財務顧問。這兩個座落於台灣海峽的離岸風場已通過環評大會，合計將達裝置容量 1GW 以上，預計 2018 年 3 月 30 日遞件參與遴選。

國泰世華銀行企業金融事業處副總經理苗華本表示，國泰世華銀行擔任海龍 2 號及 3 號離岸風場財務顧問，與北陸能源、玉山能源以及 Green Giraffe 攜手合作。儘管國泰世華銀行成立專案融資部門僅二年餘，但其聘請深具國際經驗 15 年以上的專案融資專業團隊，結合區域知識與專案融資及再生能源的專業經驗，已獲得國際開發商及國內外專業金融機構所認可。