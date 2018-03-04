22K小資女問省錢法網友發現洋蔥直呼「好孝順」

相信在外租屋工作的人，都會對金錢精打細算，一名月薪 22 K 的小資女在網路上 PO 出自己的每月支出明細表，問大家是不是有更省的方法可以讓他參考。眼尖地網友則發現支出計畫有洋蔥，直呼原 PO 真是太孝順！

一名女網友在臉書「爆廢公社」 PO 文表示，自己月薪是 21278 元，每個月的各項支出為房租、電話費、車貸等等，扣完之後剩下 3 千多元，平均下來每天的餐費只有 115 元。無助的原 PO 向網友求助，希望能夠提供他更多的省錢方法。

眼尖的網友則發現原 PO 其中一項固定支出為「阿公的安養費」，費用高達 1 萬元，佔了每月薪資的一半，讓網友直呼原 PO 很孝順，紛紛留言稱讚「好孝順的孩子」、「好孝順，自己省吃儉用，然後把一半的薪水給阿公當安養費」。

網友同時提供原 PO 許多省錢的辦法，包括「早午餐一起吃，一餐 50 元，一個月 3000 元」，但也有許多網友建議要開源才是最好的方法，希望原 PO 能夠換份薪水更高的工作。

這名孝女則相當感謝網友的意見，表示阿公的安養費只是盡自己的本分，並沒有網友說的這麼孝順。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』