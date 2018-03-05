本周兩波鋒面伴隨雷雨 留意周五六低溫

今天是二十四節氣中的驚蜇，代表這時候開始有雷陣雨，蟄伏在土地的昆蟲或小動物受到驚嚇而開始活動，昨天開始在高雄、台南到南投，已經有明顯的雷陣雨，北部沿海有有發生，加上今天傍晚接近的鋒面系統，很巧合的頗符合這個特性。今天中部以北朋友要留意，要帶雨具出門，中南部也偶有零星陣雨發生。

今天上午延續周末有點炎熱的天氣型態，甚至在鋒面前緣的暖區內還更為炎熱，各地中午前後高溫有機會到 30 度，中部以北的空氣品質稍有改善，但上午還是維持普通到敏感族群不健康等級，高雄台南屏東少見的出現良好等級，建議您好好珍惜，等到下午鋒面過，後面東北風，除了降雨會改善外，這周不下雨的時間，又將回到北部轉好、典型中南部空氣略差的情境。

目前這波鋒面雲系過去一天在中國的長江流域附近都伴隨雷陣雨，從湖南、江西、浙江到上海，目前已經接近福建當中，前緣不穩定的雲系在午後可能就在台灣上空會發展起來，傍晚鋒面接近，北部開始往南陸續都將會有雨勢發展，也請您多留意，將伴隨雷陣雨，部分區域要留意較劇烈的降雨，這波較為鬆散，像是小規模的冷暖空氣對峙交戰，部分地區可能較大，尤其閃電雷擊的發生要注意安全。

鋒面過後就是東北風南下，周二開始轉換，溫度也會下滑，將由這幾天有點熱，大約 18-30 度的天氣，降到北部 15-20 度，周三稍微緩和，是這周最舒服一天，周四另外一波鋒面將接近，這波的雨勢可能較大，全台全面性都會有雨勢，也預期會有更劇烈的雷陣雨，要注意這波的雨勢，可能又猛又急，這兩波的鋒面水氣位置都要等到在台灣附近發展才會較明確，劇烈降雨預測時間約 3-6 個小時，務必要提高警覺。

而鋒面過後的冷空氣，這波預期會較強，目前已經有些全球模式預測出來，周五六的北部低溫可能會降到 10 度上下，雖然但可能變動度遠高於冬季時溫度的預測，但的確是很有感的回到冬季的型態，尤其是中部以北到東半部，低溫可能跌到 11-12 度，南部可以到 15-17 度，周日開始會逐步緩和，到下周又是回溫的天氣，在這個時節，這周的確是春寒料峭，變動很高的冷，務必要注意服裝的準備。

這周天氣變化大，對身體容易有較大壓力，請務必注意年長者健康，尤其是心血管疾病的患者，要多注意自身的健康變化。

以上氣象由彭啟明博士 / 天氣風險公司提供