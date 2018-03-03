〈強迫儲蓄術〉存股力抗通膨怪獸 10檔「三高股」出列

通膨怪獸將反撲的聲浪近期一直襲來，定存無法打敗物價膨脹，兼具定存概念的投資工具就屬「存股族」最愛的定期定額買股了，但是要怎麼選好股就是學問了，要瞄準高市值、高股東權益報酬率與高現金股利殖利率等，cMoney 統計 10 檔「三高股」，讓存股族可以對抗通膨怪獸。

定存儲蓄仍是我們較常使用的投資工具，只不過目前是低利率時代，一年定存利率在 1% 上下，扣除了國內的物價膨脹率，定存利息可說是所剩無幾，兼有定存儲蓄功能的定期定額買股便是首選。

定期定額存零股一直很夯，但是存零股的選股便是一門學問，法人建議，首要選擇一定是績優大公司，且過去幾年穩定配息，以及股東權益報酬率在一定水準之上的標的。

依照高市值、高股東權益報酬率與高現金股利殖利率此 3 大條件，據 cMoney 統計，南亞、台化、廣達、華碩、和碩、矽品、聯詠、裕日車、微星、大聯大都是「三高股」。

除了傳統的定期定額存零股，也可以「定期定額買股」，去年開放以來，目前已有 10 家券商承作此業務，包括：富邦、元大、華南永昌、永豐金、凱基、國泰、元富、兆豐、第一金、土銀。

「定期定額買股」最低門檻跟買基金一樣，每月扣款 3000 元，而且可以自己選擇扣款日期，算是同時兼具股票以及基金的好處。只不過這 10 家券商所開放供投資人定期定額買股的標的略有不同。

例如，凱基證券是業界唯一以財富管理帳及證券集保帳戶雙平台辦理定期定額投資台股的券商，可選擇標的多達 172 檔，居目前市場之冠，凱基證券更是首家將定期定額的標的擴展至美股 ETF 的券商。

而富邦證券就只開放同集團富邦投信所發行的 ETF 可投資，但是仍深獲投資人青睞，富邦證券表示，從去年開辦定期定額買台股 (ETF) 業務至今，扣款人數已超過 20,200 位，累計扣款金額突破 7.7 億元大關。

資料來源：cMoney 資料日期：2018/3/2 止

