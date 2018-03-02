【台新投信】修正後台股投資價值浮現 殖利率為關注焦點

二月初以來，隨著全球股市回檔修正，統計今年以來台股從最高點下跌近 5%(截至 3/2)，目前台股在季線附近整理，外資目前操作偏謹慎，預期股市仍隨市場對於 FED 升息次數解讀而上下震盪，台新中國通基金經理人魏永祥表示，預期今年台股波動將加大，不過經過修正後，台股評價已低於十年均值，加上股息殖利率預期逾 4%，投資價值浮現，近期市場應關注業宣布的股利政策，建議投資人可以分批布局台股。

魏永祥表示，此次全球股市修正主要來自於對於美國升息加速的憂慮，未來股市恐怕仍然持續反應這個議題，股市的震盪將較去年更大。不過基本面仍然強健，2/13 主計處預期台灣今年經濟溫和成長，並上調今年經濟成長率至 2.42%，尤以 Q1 與 Q2 表現較佳。

在經濟維持擴張與企業獲利持續成長下，股市通常可以為到多頭的軌道。

此外，半導體龍頭今年現金股利創新高，將引發市場留意各公司董事會所公布的股利政策，魏永祥表示具有高殖利率優勢的個股仍吸引資金青睞，建議投資人可以留意半導體、5G、塑化與利基型傳產股。

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