【富蘭克林華美投信】趨勢未明確 台股看個股表現

台股 2 月上旬受到美股重挫影響，加權指數周 KD 死亡交叉，2 月底收盤指數處於季線之上，但遇上檔月線反壓，結構未全面有利多方，2 日下跌 87 點收 10,698 點，盤勢仍震盪，暫看個股表現。

美國 2 月 ISM 製造業指數 60.8 優於預期，已連續 18 個月高於 50 榮枯線，其中生產和新訂單數值雖較 1 月下滑，但仍皆處在超過 60 的偏高水準；歐元區 2 月製造業 PMI 終值 58.6，略高於初估值。由於主要地區製造業採購經理人指數處於擴張趨勢，經濟展望偏樂觀。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，近期台股跟隨國際股市波動，美股 Intel、Micron、Apple 等重要科技股走揚，帶動台股前周快速反彈，不過上檔遇壓短線震盪大，電子股表現未若去年強勁，傳產原物料緩漲跟跌，操作重點在尋求個股表現，捕捉趨勢的難度提高。未來持續留意去年第 4 季財報公布，以及美股與美元走勢。目前內資未全面進場，進入 3 月後中小型股將有表現機會，行情值得期待。

新任聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）本周出席國會聽證，表示 3 月利率會議將考量去年底以來的變化，富蘭克林華美投信分析，聯準會報告重申 2% 物價增速為合理目標，並指出通膨自去年年底已有回溫跡象，且勞動市場也接近或略超越完全就業，年內升息 3 碼為基本情境，不排除將略為加速。

受惠於電動車趨勢日漸明確，電池廠商近周表現強勢。周書玄指出，市場關注 Tesla Model 3 生產速度，其將於 4 月初公布第 1 季出貨量，將有更多資訊；中國新能源車補貼計畫發展充電站等基礎建設，顯示中國政府鼓勵消費轉向選擇電動車。基於多國已宣布燃油車禁用規劃時程，如 2 月底汽車生產大國德國允許各城市得禁止柴油車上路，在政策明確支持下，長線看好電動車產業。

國際紙漿價格上漲，國內衛生紙調價引起民眾搶購，富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示，紙漿漲價不是長多題材，且對造紙廠商來說，家庭用紙的貢獻有限，工業用紙才是營收主力，因此反應完短線題材後，上升動能有待觀察。

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